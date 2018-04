Antisemitismus v Německu. Vydavatelství BMG otočilo, dává od raperů ruce pryč

Hojně citovaná slova „mám vypracovanější tělo než vězni z Osvětimi“ pobouřilo v Německu mnoho umělců, politiků, zástupců židovských organizací. Posluchačům takové texty nevadí, rapeři Kollegah a Farid Bang slaví úspěch se svým posledním albem a zvítězili v kategorii hip-hop hudebních cen Echo 2018.

Organizátoři již připustili, že do dalších let budou muset kritéria cen upravit. Přitom odmítli, že by podporovali antisemitismus, xenofobii, homofobii, nebo misogyny.

Vydavatelství BMG, které vydalo album Jung Brutal Gutaussehend 3 (Mladý brutální a dobře vypadající 3), po obdržení ceny umělce hájilo s tím, že podporuje uměleckou svobodu. „Bereme vážně umělce a uměleckou svobodu. Naším umělcům neříkáme, co mají jejich texty obsahovat,“ uvedlo vydavatelství nejprve. Alba se v Německu prodalo od prvního prosince 2017 přes dvě stě tisíc kusů.

Omluva za dva a půl milionu

Po několika dnech ale firma, jež patří do mediální skupiny Bertelsmann, otočila a generální ředitel BMG Hartwig Masuch řekl: „Měli jsme smlouvu na album a nyní necháme společné aktivity odpočívat. Diskutujeme o postojích obou stran. Omlouváme se lidem, kteří se cítí být poškozeni.“

Aby se od nařčení z antisemitismu firma očistila, slíbila, že věnuje 100 tisíc eur (2,5 milionu korun) na projekty, jež budou s projevy nenávisti k židům v německé společnosti bojovat. „Společně s odpovědnými organizacemi by měly být vybírány projekty v boji proti znepokojivému vývoji na školách,“ uvedlo BMG. Zejména by mělo jít o školy v Berlíně.

Cynismus a honba za ziskem

Christoph Heubner z Mezinárodního výboru pro Osvětim obvinil vydavatelství za jeho první reakci o umělecké svobodě za cynismus. Podle něj jsou slova o umělecké svobodě čistým pokrytectvím. V Německu se tak projevuje rozpor ve společnosti, ve které je možné, aby se na první místo dostávala „hodnotově vyčerpaná“ politika firem orientovaná pouze na zisk.

Antisemitismus se v posledních měsících projevuje v Německu častěji. V minulých dnech byl na ulici v Berlíně napaden Izraelec s jarmulkou. I když později přiznal, že šlo o experiment. Napadený pochází z arabské rodiny, má izraelský pas.

V berlínských školách je slovo „Žid“ používáno jako nadávka. Zejména jde o školy ve čtvrtích, kde žije hodně muslimů.

Kollegah i Farid Bang se hlásí k islámu. Kollegah, vlastním jménem Felix Blume, se dostal k islámskému náboženství přes nevlastního otce marockého původu v patnácti letech. Farid Bang, vlastním jménem Farid Hamed El Abdellaoui, má rovněž marocké kořeny.

