Ani napodruhé to nevyšlo. Vydražitel Poldi kladenskou huť nekoupí

Warhols Hold dnes informovala insolvenčního správce Adama Sigmunda o tom, že přehodnotila své záměry a ve stanoveném termínu neuhradila kupní cenu. „Vedení společnosti k tomuto rozhodnutí nebude poskytovat žádné další podrobnosti,“ dodal Lukeš. Sigmund tuto informaci potvrdil. Vydražitel mu podle něj ke svému rozhodnutí nic bližšího nesdělil.

Firmy Poldi a Poldi Trade byly koncem června na druhý pokus vydraženy za 251 milionů korun. Vítězem dražby se stal podnikatel Jindřich Vlček a jeho společnost Warhols Hold. Za podnik měl zaplatit do 30 dnů, tedy do dneška.

Michal Žižlavský za insolvenčního správce řekl, že je nutné ještě vyčkat, až dražebník potvrdí, že peníze v požadované lhůtě skutečně nebyly převedeny. Náklady spojené se zmařenou dražbou budou uhrazeny z jistiny složené vydražitelem. Celá dražební jistota ve výši 17 milionů korun ale nepropadá, zbytek se po odečtení nákladů vrací firmě. Podle Žižlavského jsou náklady dražby v řádu jednotek milionů korun.

Insolvenční správce navrhne věřitelskému výboru, zástupcům zajištěných věřitelů a soudu jako další krok efektivní prodejní proces. Mohl by mít formu prodejního tendru nebo jiného typu dražby s přísnějšími sankcemi pro toho, kdo by takový proces zmařil. „Princip, který chceme doporučit, spočívá v tom, že bude propadat nějaká zásadní částka,“ uvedl Žižlavský. Mohlo by jít minimálně o desítky milionů korun.

Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.

