Všichni zbývající zaměstnanci kladenské Poldi, tedy asi 150 lidí, dostanou do konce roku výpověď. Řekl to insolvenční správce Adam Sigmund. Firma je v konkursu. "My jim dáme výpovědi z důvodu nadbytečnosti, protože nemáme vůbec žádné peníze na další provoz," uvedl Sigmund.