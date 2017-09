Je to podvod? Jistě, pane řediteli. Banka JP Morgan nakupuje bitcoiny

Americké banky Morgan Stanley, Goldman Sachs a JP Morgan využily pádu kurzu bitcoinu k nákupům. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby pár dní před tím nevynesl výkonný šéf jedné z nich nad kryptoměnou zdrcující ortel. Může tak jít o zatím nejvážnější případ insider tradingu v historii virtuálních měn.

Dimon se do bitcoinu opřel na investorské konferenci v New Yorku. Předpověděl, že bitcoin nakonec „vybouchne“. Svého zaměstnance, který by s kryptoměnou obchodoval, by prý propustil. „Vyhodil bych ho během vteřiny,“ uvedl. „Ze dvou důvodů: zaprvé to je proti našim pravidlům a zadruhé proto, že je hloupý. Obojí je nebezpečné,“ dodal s tím, že bitcoin se hodí maximálně pro vrahy a drogové dealery.

Své vyjádření načasoval do doby, kdy pokles bitcoinu nabíral na rychlosti kvůli regulatorním opatřením v Číně, a dodal mu tak patřičnou forsáž. Jak se nyní ukazuje, nebyla to náhoda. Jen pár dní nato vyšlo najevo, že JP Morgan nakoupila v době oslabené kryptoměny investiční nástroj XBTE, což jsou obchodované cenné papíry kopírující cenu bitcoinu.

Podle údajů švédské burzy Nordnet patřila JP Morgan krátce po projevu Dimona v New Yorku k pěti nejaktivnějším kupcům. Na tuto skutečnost upozornil uživatel twitteru s identitou I´m a Nomad.

Z údajů Nordnetu je dál patrné, že obchodů se v tichosti účastní řada bankovních institucí, ačkoli oficiálně nechtějí mít s bitcoinem nic společného.

Největší světová kryptoměna vystoupala na začátku září až na téměř pět tisíc dolarů. Od té doby ji čekal razantní sešup. Důvodem byl postup čínských úřadů. Ty nejprve zakázaly v zemi vydávání nových kryptoměn, na konci minulého týdne pak vydaly zákaz obchodování pro bitcoinové burzy. Hodnota virtuální měny tak klesala ke třem tisícům dolarů. Sestup ale zastavila i přes Dimonovo sypání sole do rány a od začátku týdne posiluje.

Aktuální kurz bitcoinu k dolaru

