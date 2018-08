Jourová: Airbnb se stala běžnou součástí cestovního ruchu

Služba Airbnb se za deset let své existence proměnila a platformu původně zprostředkovávající kontakty mezi koncovými spotřebiteli nyní stále více k nabídce svých služeb využívá i běžný turistický byznys. Právě to je podle Evropské komisařky pro ochranu spotřebitele Věry Jourové důvod, proč platforma nedávno dostala od komise čas do konce srpna, aby své působení uvedla do souladu s evropskými spotřebitelskými pravidly.