Africké úvěry: zadlužte se u nás, vyzývá Čechy nigerijská Lidya

Za fintechovou platformou stojí fondy rizikového kapitálu jako například Omidyar Network a Alitheia Capital. V Česku expanzi firmy vede od srpna Libor Vaníček, který dřív pracoval pro ING Bank Czech Republic.

Firma plánuje rozpůjčovat v příštích pěti letech miliardu eur firmám, které nedosáhnou na bankovní financování. „Postavili jsme byznys světové úrovně, který pomáhá malým a středním podnikům dostat se k úvěrům na svůj růst,“ uvedl v tiskovém prohlášení spoluzakladatel firmy Ercin Eksin, který firmu provozuje s Tundem Kehindem.

„Naše technologie se osvědčila v Nigerii, kdy pomohla tisícům firem růst a vytvářet zaměstnanost,“ dodal Eksin. Potenciální zákazníky bude hledat především v zemědělském odvětví, farmaceutickém průmyslu a retailu.

Lidya bude oslovovat malé firmy, které budou o půjčku moci požádat online nebo prostřednictvím smartphonu, přičemž rozhodnutí o udělení úvěru by mělo přijít do 24 hodin. Zákazníci si budou moci půjčovat od desítek tisíc korun do jednotek milionů korun.

Nigerie je známá dynamicky se rozvíjejícím ekosystémem finančně technologických firem. Stát se zhruba 200 miliony obyvatel patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám Afriky.

Fintech, který má vývojové centrum v Portugalsku a kancelář v New Yorku, spoléhá na svůj scoringový systém, schopný rychle ohodnotit bonitu zákazníka. V Polsku firma najala bývalého manažera tamní faktoringové firmy Idea Money. Na začátek bude firma disponovat kapitálem 10 milionů dolarů (233 milionů korun). Podle zakladatelů pak může kapitál brzy navýšit až na 200 milionů dolarů.

