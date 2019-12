22. ročník exportní ceny. Malé firmy bodovaly s mraženými výrobky nebo knedlíky

Koncem roku se už tradičně rozdělují ceny soutěže Exportní cena DHL. Slavnostní večer s vyhlášením výsledků se letos konal 21. listopadu v pražské budově společnosti Microsoft. Kritéria pro zařazení do soutěže splnilo 130 firem. Vzrostl mimo jiné zájem e-shopů. Právě pro tyto e-shopy se organizátoři rozhodli vytvořit novou kategorii Exportér E-commerce. Jejím historicky prvním vítězem se stala společnost Alensa. „Patří k předním evropským prodejcům kontaktních čoček, roztoků a příslušenství ke kontaktním čočkám. Provozuje celkem 40 e-shopů ve více jak 30 zemích,“ říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express pro Českou republiku.

Prvenství v kategorii Malá společnost náleží výrobci mražených specialit MG Servis. Hned za ním se umístila společnost Realistic, která se zabývá projekcí, výrobou, montáží a servisem průmyslových pecí. Třetí místo pak obsadila firma siliXcon, jež se specializuje na vývoj a výrobu řídicích systémů pro elektropohony.

Výsledky 22. ročníku Exportní ceny DHL

V kategorii Středně velká společnost si cenu za první místo odnesla společnost ISMM Production & Business Cooperation, která se věnuje zakázkové strojírenské výrobě komponentů zejména pro zemědělskou techniku. Na druhé příčce se umístil výrobce mražené pizzy a knedlíků FrostFood a třetí místo patří výrobci zemědělských strojů, společnosti Bednar FMT.

Exportérem teritoria, kterým byl pro 22. ročník region severní Evropy a státy Pobaltí, se stala společnost Hansen Electric, která se věnuje výrobě, instalaci a servisu elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výrobce dlažeb a obkladů uspěl v Dubaji

Stejně jako v předešlých letech, také letos dvě ceny udělila vládní agentura pro podporu exportu CzechTrade. Ocenění v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade převzal výrobce keramických obkladů a dlažeb společnost Lasselsberger. „Naše vzájemná spolupráce trvá už od roku 2007 a měli jsme možnost být u toho, když se tato firma prosazovala na mnoha zahraničních trzích. Od roku 2013 s námi pravidelně vystavuje na veletrhu The Big 5 v Dubaji a i díky této kontinuální prezentaci se jí podařilo vytvořit pevná obchodní partnerství na tamním trhu,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

V kategorii „Exportní příběh roku“ byla oceněna společnost Tedom, která se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. „Z malé třebíčské firmy se během let stala mezinárodní společnost, která své výrobky vyváží do 40 zemí světa. Úspěch společnosti Tedom je pochopitelný s ohledem na aktuální energetické trendy. Firma totiž produkuje zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a provozuje technologie pro využití obnovitelných zdrojů energie. Při vstupu na zahraniční trhy spolupracoval podnik hned s řadou našich zahraničních kanceláří po celém světě a my se těšíme i na budoucí kooperaci,“ dodává Radomil Doležal.