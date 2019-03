Možná bychom mohli modifikovat známou větičku o bobrovi a stromu a zavést heslo „zabij slona, zachráníš planetu“ protože slůňata vyprodukují metanu a dalších plynů podstatně více než novorozenci. A mávnout nad tím rukou, protože pokud nedojde k reprodukci takto mentálně vybavených jedinců, nevznikne lidstvu žádná podstatná škoda.

Spínat ruce nemá smysl ani nad páteční stávkou středoškoláků za ráznější boj s globálním oteplováním. Každá doba má své Pavlíky Morozovy. Snad se jen zamyslet nad úrovní vzdělávání, protože středoškolák by měl třeba vědět, odkud přišlo Grónsko, dánsky Gronland, ke svému jménu značícímu Zelenou zemi.

Možná by mu to tání ledovců pak nepřišlo tak apokalyptické. A také to, že doba předprůmyslová, od níž naši klimatologové odečítají tu optimální teplotu, jíž má Zeměkoule dosáhnout pomocí celoplanetární manipulace s množstvím CO2 v atmosféře, je, nebo alespoň donedávna bývala, v klimatologickém dějepisu označována za malou dobu ledovou trvající od poloviny sedmnáctého, do druhé poloviny devatenáctého století.

Politická superstar Ocasio-Cortezová o klimatické změně: Máme ještě rodit děti?

Problém je naopak v tom, že pod silným aktivistickým tlakem posouvají politici západní svět stále blíž k ekonomické katastrofě. Jen klimaticko-energetický plán české vlády do roku 2030 předpokládá vynaložení 400 až 700 miliard korun na zaváděná opatření, což je však jenom vládní odhad. Svaz průmyslu je odhaduje až na bilion korun. Zaplatí to lidé v cenách energií, v daních a ve státním dluhu, který budou splácet naši stávkující středoškoláci, pro něž je tento plán zjevně zdaleka nedostatečný.

Poslední panel IPCC vyčíslil náklady na udržení teploty planety jen jeden a půl stupně nad teplotou doby předprůmyslové na 54 bilionů dolarů utracených na celém světě do roku 2040. A vzhledem k autorům lze tento odhad považovat za velmi skromný a podhodnocený. Podle nezávislých odhadů to mohou být až čtyři biliony dolarů ročně. Američtí odhadci to dopočítali na dvacet tisíc dolarů ročních nákladů na jednu americkou domácnost. No nekup to. To je pořádný koláč. Není divu, že miliardáři v Davosu s vidinou nevídaného byznysu tleskají švédské pubertální slečně, z níž se stala vzývaná celebrita.

Co na tom, že klima se měnilo, mění a bude měnit dál, s emisemi i bez nich. Jen schopnost adaptace národů a civilizací bude různá. Ti chudí na tom budou pochopitelně hůře. A současná evropská cesta do té chudoby vede zcela nepochybně a ještě pěkně z kopce. Tak co nezavolat hyjé, ať se práší od kopyt.

