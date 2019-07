Stále prázdná okénka

I když už v dubnu Lubomír Metnar odvolal ředitele šenovského podniku VOP CZ a jeho nástupce chtěl mít v červenci, nic takového se nestane. Z prvního tendru se nevyklubal žádný vhodný kandidát, a obrana tak nyní musí vypisovat výběrové řízení znovu. Pokud půjde všechno ideálně, nový ředitel by měl být jmenován až letos v září.

Ono by to nemuselo nikomu vadit, kdyby byl VOP CZ obyčejným provinčním státním podnikem s několika desítkami zaměstnanců, kde vše jede setrvačností. Jenže tak to v případě vojenských opraven v Šenově u Nového Jičína zdaleka není. Podnik se má stát hlavou olbřímí zakázky za více než 53 miliard korun na nová pásová bojová vozidla pěchoty, kterou chce Metnar uzavřít během několika týdnů.

Jak už ministerstvo řeklo dřív, na 40 procent kontraktu by si měl sáhnout český průmysl, jehož vůdcem bude v tomto případě právě VOP CZ. Bez plnohodnotného vedení ale není podnik navenek nijak silný a lehce se může stát, že neustojí nejen mezinárodní souboje, ale i stále ostřejší třenice v rámci českého obranného industriálu. Jde totiž o opravdu velké a dlouhodobé peníze, od nichž si řada společností slibuje vylepšení současné horší situace.

V červnu musel Lubomír Metnar věc vysvětlovat i poslancům během jednání branného výboru. Důvodů, proč na jaře nečekaně odvolal Marka Špoka, prý bylo několik. A nešlo prý jen o špatné hospodářské výsledky. “Špatná komunikace s dalšími dodavateli a dokonce i mezi státními podniky, takto bychom nemohli hospodařit,” vyčinil Metnar před zákonodárci nepřítomnému Špokovi.

Jenže i když je odvolání to nejjednodušší, co může obrana jako zřizovatel VOP CZ udělat, ukazuje se, že krok nebyl nijak promyšlený. Ať už jde o nevhodné načasování v rozjetém tendru na pásová vozidla, či komplikace s výběrem nového ředitele.

A tak právě personální změny a kroky se pomalu ale jistě stávají tou největší kontroverzí ministerstva obrany pod vedením Lubomíra Metnara. Zdaleka přitom nejde jen o VOP CZ, ale i samotný resort a pozice náměstků a ředitelů. Hezký pohled na ta okénka to není. Což v době, kdy mají ministerstvem protéct desítky miliard korun, není dobrá zpráva pro nikoho.

