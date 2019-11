Reaktor dneska objednáme, zítra postavíme

Premiér Andrej Babiš překvapil zveřejněním přesného časového harmonogramu výstavby nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany. Kopnout do země by se mělo za deset let, hotovo prý bude o sedm let později. To je čirou náhodu zrovna v době, kdy končí životnost existujících dukovanských bloků. „Makáme!“ zbývá dodat. Babiš náš zachrání od nedostatku elektřiny doslova na poslední chvíli!

Až na to, že plán je mimo jakoukoliv realitu. Stačí se podívat na fakta shrnutá v ročence World Nuclear Industry Status Report. Loni bylo ve světě dokončeno celkem devět reaktorů, z toho sedm v Číně, kde průměrná doba výstavby dosáhla 7,7 let. O průběhu povolovacího procesu a míře regulace v Říši středu toho sice moc nevíme, jistě však bude výrazně jednoduší nejen než Evropské unii, ale i zbytku světa.

Zbylé dva loňské reaktory vznikly v Rusku, kde lze také mnohé nařídit shora a nebrat úplně ohledy na pochybnosti jaderného dohledu či názory protijaderných skupin. Průměrná doba výstavby byla 22,7 let. Číslo je výrazně zkreslené směrem nahoru, reaktor Rostov 4 se totiž začal budovat v roce 1983, tedy v roce narození autora tohoto textu. Jde sice o neobvykle dlouhou dobu, příklad slovenských Mochovců však ukazuje, že nikoliv výjimečnou.

Druhý z nových ruských bloků, konkrétně číslo jedna Leningradské jaderné elektrárny 2, sice vznikal pouhých 9,4 let. I to je však o dva a půl roku déle než plánuje stavět Babiš s ministrem průmyslu Karlem Havlíček v zádech. S výjimkou zmíněné Číny se dnes daří udržet dobu výstavby pod deseti lety málokomu. A to chce trumfnout vláda, která staví dálnice rychlostí čtyři kilometry ročně.

Spíše to vypadá, že premiér jednoduše vzal očekávaný termín ukončení provozu existujících Dukovan a odečetl od něj libovolný počet let, který by však spolehlivě ležel za horizontem současné a i případné příští Babišovy vlády. Tím odsunul odpovědnost na nějakou příští politickou garnituru. Že nedodrží Babišův vybájený harmonogram, bude už její problém.

Zároveň si vytvořil argument, aby se současný kabinet nemusel hrozícím nedostatkem elektřiny po ukončení životnosti existujících jaderných i uhelných elektráren vůbec zabývat. V roce 2036 budou přece nové Dukovany hotové, lze kdykoliv prohlásit. „Makáme!“ zbývá opět dodat.

