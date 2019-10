Pochybná bezpečnost, minimální garance. Z Německa zní kritika slovenských reaktorů

S tím, jak se blíží termín spuštění dvou nových reaktorů v elektrárně Mochovce na Slovensku, stoupá nervozita v některých státech. Kromě Rakouska to je také Německo, i když se Slovenskem nemá společnou hranici.

Německý deník Handelsblatt upozornil na to, že němečtí Zelení tlačí na berlínskou vládu, aby Slovensko zvýšilo bezpečnostní opatření v souvislosti se spuštěním dvou nových bloků. Původní termín měl být letos na podzim. Zavážka jaderným palivem se ale posunula kvůli námitkám slovenského úřadu jaderného dozoru.

Zelení tvrdí, že podle zprávy německé vlády nebudou mít dva nové jaderné zdroje „úplnou stavební ochranu před havárií letadla“. Kritizuje se také limit finanční odpovědnosti v případě havárie ve výši 300 milionů eur (7,7 miliardy korun), což je prý nedostatečné. V Německu už od roku 1985 platí neomezený limit pro škody související s jadernou havárií.

„Na rozdíl od Rakouska zůstává německá vláda k tomuto problému lhostejná,“ zlobí se zelená poslankyně a šéfka parlamentního výboru pro životní prostředí Sylvia Kotting-Uhlová. Kritizuje i státní podporu Slovenska při výstavbě nových bloků.

Slovenský zpravodajský web Sme napsal, že provozovatel Slovenské elektrárne (SE) zvýšil rozpočet na spuštění elektrárny z 27,9 milionu eur na 29,1 milionu eur (748 milionů korun). Navýšení je způsobeno potřebou dodatečných prací na blocích. Navíc dodavatel technologie Škoda JS má prodlouženou smlouvu do konce roku 2021. Původně měla své práce firma dokončit do dubna 2020. Cena se tento rok zvýšila už počtvrté.

Celkový rozpočet na dostavbu dvou reaktorů slovenská vláda zvýšila v srpnu o 270 milionů eur. To by znamenalo, že se celkové náklady zvýší na 5,7 miliardy eur (146 miliard korun). Do SE vstoupil v roce 2016 Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského. Hlavním akcionářem SE je italský Enel.

