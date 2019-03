Trump na schůzce s Babišem pochválil Česko jako inovativní zemi

Babiš je od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal ve svém washingtonském sídle. Jednání, k němuž se později připojily delegace, trvalo zhruba osmdesát minut.

Prezidentské páry vstoupily do Bílého domu krátce před druhou hodinou odpoledne místního času (19:48 SEČ), první do budovy vstoupil Trump a Babišem, za nimi manželky. Melania Trumpová přivítala ženu českého premiéra Moniku v zelených plášťových šatech, manželka českého prezidenta přijela do Bílého domu ve světle fialovém. Po stranách vstupu do jižního sloupového portálu Bílého domu stály americká a česká vlajka. Ve Washingtonu bylo chladno, teploměr ukazoval pět stupňů Celsia.

Před vstupem do Oválné pracovny se Trump pozdravil s přítomnými novináři. „Nazdar, chlapci,“ řekl prezident. „Uvidíme se uvnitř, jestli o to budete stát,“ zažertoval. Pak oba prezidentské páry vstoupily do Trumpovy pracovny.

„Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi,“ řekl Trump. Vyzdvihl dobré vztahy mezi USA a Českem a spolupráci v obchodě nebo v otázkách kybernetické bezpečnosti.

Babiš, kterého do Bílého domu doprovodila manželka Monika, poděkoval Trumpovi a jeho ženě Melanii za přijetí. Vyzdvihl dlouhou historii vzájemných vztahů. „Naše země jsou spojenci od doby, kdy Spojené státy pomohly před sto lety ustavit Československo,“ řekl Babiš. Uvedl, že se s prezidentem USA schází v den narozenin prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, „který byl šťastně ženat s Američankou“.

Český premiér vyzdvihl spolupráci se Spojenými státy v boji proti mezinárodnímu terorismu a ocenil i posilování obchodních vztahů. Češi jsou podle něj kreativní lidé s neomezeným potenciálem. „Rozumím plánu, jak obnovit velikost Ameriky,“ připomněl pak český premiér hlavní Trumpovo politické heslo. „Já chci totéž učinit s Českou republikou,“ dodal.

V Oválné pracovně se od počátku minulého století odehrávají všechna důležitá jednání amerických prezidentů. Trump a Babiš společně zasedli i s manželkami do křesel. Oba politici zhruba pět minut promlouvali k přítomným novinářům, na jejich dotazy, které se týkaly především americké domácí politiky, ale nereagovali.

Po Trumpově a Babišově diskusi se v Oválné pracovně konalo v sousední vládní zasedací místnosti jednání české a americké delegace za účasti obou státníků. Rozhovory se měly věnovat především obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, zabývat se delegace měly ale také mezinárodní situací a otázkami obrany a bezpečnosti, případně energetice.

O složení americké delegace nebyla podána oficiální informace. Babiše ve Washingtonu doprovází místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil a náměstek ministera obrany Jakub Landovský.

Společnou tiskovou konferenci Trump s Babišem nechystají. Premiér Babiš po setkání informuje přítomné české novináře.