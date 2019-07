O prstu, utržené paži a exekucích

Je to nakonec prostá tržní logika. Bude oddlužení levnější a dostupnější? Tak to se nemusím s tím splácením zase tak moc trápit. Děje se tak v situaci, kdy je zcela minimální nezaměstnanost a mzdy rostou tempem, jakým nikdy v Česku nerostly. A to už několikátým rokem.

On ten příběh o nešťastných chudácích a zlých a zákeřných věřitelích nafukujících náklady na vymáhání dluhu je totiž jen příliš černobílou pohádkou. Ne, že by se v minulých letech u nás nerozvinul ne úplně čistý vymahačský byznys a řada exekutorů nebyla na křížku s etikou. Ale na počátku někdo udělal dluh a nechtělo se mu splácet. Těch příběhů, kdy se dlužník skutečně dostal do životních problémů a závazkům nebyl schopen dostát, bude jen menší část. Významnou část exekucí tvoří dluhy nadělané s vědomím, že když to bude špatné, tak ze mě ty peníze stejně nikdo nevyrazí, protože přechod do šedé ekonomiky je stále velmi jednoduchý. Babišově EET navzdory.

Advokát chudých Němec: exekuce politiky dlouho nezajímaly

Advokát Petr Němec ( Autor: Hynek Gloss/Euro )

Zákoník práce a její zatížení povinnými odvody sociálními i zdravotními prostě má své důsledky i ve vymáhání privátních dluhů. A jednou vybudované dlužnické know how se jen tak nevytratí. A tak s to dobrou vůlí a podaným prstem obětem exekucí, jak vidno z aktuálního vývoje, nemusí vůbec dopadnout jinak než obvykle, tedy utrženou paží.

