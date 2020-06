(Ne)propijme výplatu!

Brzy poznáme, jak nouzový stav ovlivnil finanční gramotnost Čechů.

Otevírají se vnitřní prostory barů a restaurací. Prosím, naběhněte všude tam, kde to máte rádi, a snažte se dohnat dva promarněné měsíce, vyzval před nedávnem lihovarník Martin Žufánek. Mám nahlášenou měsíční neschopenku a budu se sakra snažit, abych to všechno dohnal, tvrdil.

A zdá se, že Češi ho vyslyšeli. Týden po Žufánkově výzvě přišla Česká spořitelna coby největší banka v zemi s tím, že růst spotřeby českých domácností se vrátil na úrovně, které jsme viděli před pandemií. Ukázala to data z platebních karet. Přitom to není tak dávno, co stejná banka zveřejnila zprávu, že Češi na účtech hromadí hotovost. Zatímco běžný měsíční přírůstek vkladů u této banky je zhruba pět miliard, jenom v dubnu těch miliard bylo šestnáct.

Vypadá to, že lidé během nouzového stavu jen neměli kde utrácet, zda přece jen uplynulé týdny vylepší vztah Čechů k osobním financím, to se teprve uvidí.

Úroveň rezerv českých domácností je tristní, a přestože poslední průzkum České bankovní asociace ukazuje, že skoro pětina lidí by v případě výpadku příjmu dokázala přežít jen měsíc, sama asociace přiznává, že jde pouze o hrubý odhad, který nemusí odrážet realitu, neboť lidé v dotazníku ne vždy přiznají pravdu. Finanční gramotnost je přitom u nás stále na velmi nízké úrovni, a kdyby jen tohle měly uplynulé krizové týdny změnit, díky za ně.

Odkládat si alespoň desetinu příjmu na horší časy by mělo patřit k základní vědomostní výbavě každého školáka. Už Tomáš Baťa hlásal, že opravdovou samostatnost získáte jen díky úsporám a nádeník, který má za sebou úspory, je na tom nesrovnatelné lépe než předlužený velkostatkář.

Utrácejme s rozumem. Dalibora naučila nouze housti, nás by nouzový stav mohl naučit spořit.