Myslet na nemyslitelné aneb Obchod s Británii den poté

Přípravy na scénář bez dohody běží i v Česku, přehled z pera MPO je tady. Britská vláda přijala záložní režim pro obchod s EU po 29. březnu, což je mimochodem věc, která se nás týká velmi.

Konfederaci britského průmyslu CBI, ekvivalent našeho Svazu průmyslu a dopravy) fakt, že se tak stalo bez konzultací, velmi nahněval. Hovořila o „kladivu na britskou ekonomiku“, i když po přechodnou dobu bude 87 % britského dovozu probíhat v bezcelním režimu.

Nejnepříjemnější je, že v těch zbývajících 13 % je hlavní položka českého vývozu do Británie. V případě tvrdého brexitu budou zavedena cla na dovoz aut, nikoli však na dovoz komponentů pro automobilový průmysl. Vzájemný obchod automobily a součástkami je popsán v tomto základním přehledu, bohužel bez specifických údajů za ČR.

Pokud jsem to pochopil správně, bude se na hotová auta ze zemí, s nimiž Londýn nebude mít k datu tvrdého brexitu uzavřeny obchodní dohody, uplatňovat clo 10 %, a to i na dovoz aut z EU.

Seznam zemí, s nimiž vláda uzavřela separátní obchodní ujednání, je tady. Moc jich není, tady je přehled těch, s nimiž se jedná.

Infografika: Tvrdý brexit stále ve hře. Kde by bolel nejvíc?

Clo se počítá do vyměřovacího základu, od něj se odvíjí DPH, takže zdražení bude velké. Vzhledem k tomu, že třeba pro Škodu představuje Británie roční objem vývozu 75 tisíc vozů, pro Hyundai v Nošovicích necelých 40 tisíc, stejně tak TPCA v Kolíně, pro niž představuje Spojené království 19 % prodejů (průměrný podíl za dva roky), nejde o trh, který by se dal z roku na rok nahradit.

Vzhledem k tomu, že cla nebudou na součástky, změní se relativní ceny aut vyráběných v Británii a v EU. Říct teď od stolu, o kolik v Británii klesne poptávka po autech vyrobených v Česku, to je věc velmi přibližných odhadů. V podstatě všechna „česká“ auta mají blízké substituty ve vozech vyráběných v Británii, které relativně zlevní, navíc co udělá libra, a jak budou reagovat britští spotřebitelé? Citlivost poptávky na cenu aut z Česka bude spíš vyšší než třeba u prémiových německých značek. Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) hovořil o poklesu o 10 %. Brzo uvidíme. Mnohem raději bych byl, kdybychom to neviděli.

Čtěte další komentáře Miroslava Zámečníka