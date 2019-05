Jak D1 kosí české ministry

Z dálnici D1 se rychle a jistě stal postrach nejen tisícovek českých řidiček a řidičů, ale i ministrů Andreje Babiše. Aktuálně má z rozkopané dálnice tik v oku Lubomír Metnar. Krize D1 posledních dnů, kterou ještě prohloubily konvoje spojenců a jejich vojenské techniky, jen potvrdila, že vztah mezi Babišem a jeho podřízeným Metnarem v poslední době zažívá krizi.

Ostatně velmi dobře to bylo vidět ve středu, kdy spolu oba muži strávili několik desítek minut na brněnském zbrojním veletrhu IDET. Během krátkého brífinku se Babiš do Metnara a jeho způsobu vedení ministerstva obrany stihl opřít několikrát.

Nejdřív mu veřejně vyčinil, že resort nepřesně informuje o nákupu nových vrtulníků (podle Babiše musí zaznít, že blackhawky nakoupené slovenskou armádou jsou naprosto jiné než blackhawky, které chce nyní pořídit Praha) a že třeba nákup izraelských radarů MADR je už skutečně abnormálně dlouhý.

Hra na nakupování: armádní kontrakty jsou nad síly hnutí ANO

I když se pak Metnar před novináři snažil situaci uklidnit sliby, co všechno se podaří nakoupit během několika měsíců, i tahle krátká epizoda ukázala, že Metnar už dávno přišel o silnou pozici, v níž byl při svém nástupu do čela resortu loni v červnu. Jednak se ukazuje, že Babišovo slovo musí znít a být respektováno i na ministerstvu obrany, a také je už víc než zřejmé, že premiérovi se způsob Metnarova bačování příliš nepozdává.

Své si musel od nahněvaného Babiše vyslechnout i v posledních hodinách kvůli krizi na dálnici D1. Samozřejmě že pokud by někdo hledal viníka, nenajde ho v Metnarovi, ale u někoho na generálním štábu, kdo přejezd obrněných vozidel po přetížené dálnici připravoval a plánoval. Jenže právě ministr obrany je tím, kdo nese odpovědnost.

Že by se měl Metnar začít hned zítra balit, to Olověná vesta neříká. Ostatně ani Dan Ťok neskončil hned druhý den poté, co loni v prosinci na D1 začalo sněžit. Jednou nohou už ale v té bažině je

