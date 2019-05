Dálnice D1 kolabuje. Část konvojů amerických vojáků byla odstavena

Tři z konvojů byly před polednem zastaveny, oznámil generální štáb. Dvě skupiny byly staženy do Bernartic na Benešovsku, kde počkají do večera, jedna skupina čeká ve Staré Boleslavi. Šest konvojů stále pokračuje v jízdě. Dvě byly před polednem u Humpolce, tři před Brnem a jedna projížděla kolem Brna na dálnici D2. O věci mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru na serveru Blesk.cz. „Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci,“ uvedl.

Zřejmě největší problémy jsou na D1 na Vysočině, kde jsou tři opravované úseky. Kolony se tak tvoří ve směru na Brno za Humpolcem, za Velkým Beranovem a u Velkého Meziříčí. Před polednem se popojíždělo také ve směru na Prahu mezi 108. a 105. kilometrem.

Kolem 10:00 byly kolony podle Rýdla na čtyřech místech, mezi kilometry 84 a 85, 98 a 100, 112 a 115 a 140 a 141. „Příčinou je vždy dojezd kolon americké armády do omezení kvůli modernizaci,“ uvedl mluvčí. ŘSD proto podle něj zrušilo údržbu a nehavarijní opravy, v pohotovosti jsou odtahové služby a byla posílena směna na informační lince.

Ráno se kolony vytvořily před dvěma zúženími. Před Humpolcem na 90. kilometru se řidiči mohli zdržet až hodinu a půl, u Zruče nad Sázavou na 56. kilometru do 60 minut. „Jejich pomalý průjezd způsoboval komplikace v dopravě,“ řekla o konvojích krajská policejní mluvčí z Vysočiny Dana Čírtková.

České fiasko: dálniční síť nebude hotová ani v roce 2050

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Brno navíc zbrzdily porouchaný kamion na 88. kilometru a havarijní opravy vozovky u Jihlavy, kvůli kterým byl provoz sveden do jednoho pruhu. „Práce byly ihned pozastaveny a řidičům jsou již k dispozici dva jízdní pruhy,“ uvedlo ŘSD na twitteru.

Průjezd amerických vojáků ráno zdržel i dopravu na dálnici D2 za Brnem. Ve směru na Bratislavu se v zúžení na 34. kilometru srazilo vozidlo z konvoje s nákladním autem. Nehoda se stala po 07:00, nikdo při ní nebyl zraněn, řekl ČTK mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek. Po srážce byla dálnice neprůjezdná, později se zhruba do 09:00 jezdilo jedním jízdním pruhem.

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku dnes odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.

Čtěte také: