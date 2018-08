Co si analytici myslí, když kamery neběží?

To je samozřejmě naprosto v pořádku, ČNB není svatá, a proč jí nekritizovat, zvlášť když si myslíte něco radikálně jiného?

To by se ovšem projevilo i v dotaznících, odevzdávaných ČNB v půlce července, kde rozptyl odpovědí fundamentální rozdíly oproti ČNB nenaznačuje. Jak to analytici vidí, když nejsou před kamerou a ani mikrofon není v dohledu, a přemýšlejí tak nad svým modelem bez mediálního tlaku? To mi přijde zajímavé, právě proto, že se nesnaží dělat zajímavými.

Kupříkladu z tohohle průzkumu inflačních očekávání vyplývá, že rozptyl očekávané inflace (u níž má ČNB dvouprocentní cíl) není mezi analytiky nijak zvlášť výrazný.

Pokud jde o vývoj úrokových sazeb, ani tady není rozptyl prognóz velký, přičemž si povšimněte, že u dvoutýdenního repa do konce léta 2019 se čekají tři „hiky“ po 25bps a 2T repo půjde maximálně na 2 %. Naopak minimální odhad je takový, že už by ČNB neudělala do července 2019 nic. Což včera ČNB vyvrátila. Většina jich předpokládá ještě jedno, případně dvě navýšení o čtvrt procenta. Keine Drama…

Samozřejmě, že vnitřně konzistentní očekávání může být, že ČNB si dosáhne na dvouprocentní inflační cíl, aniž bude muset sahat na sazby, ale jen tehdy, když koruna opravdu výrazně posílí. Naopak očekávání dalšího zvýšení sazeb vychází z předpokladu, že koruna bude slabší a dosažení inflačního cíle se bude muset obejít bez její pomoci.

Jinak řečeno, že by koruna byla slabší než dneska, nepočítá nikdo. Což znamená, že nikdo z respondentů ani nepředpokládá, že by vypukla nějaká ostřejší fáze obchodní války nebo brexit dopadl „natvrdo“. Ani Itálie nebude vyvádět. Proč? Protože každý z otřesů tohohle rozsahu by musel měnu malé otevřené ekonomiky zasáhnout a ČNB by se zároveň bála za těchto okolností sazby zvedat.

Takže se čeká vlastně pohoda. Za rok uvidíme a mezitím doufejme.

Přečtěte si další komentáře Miroslava Zámečníka: