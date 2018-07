Německý Autoland a hrozba protekcionismu

Předně jsou Spojené státy nejvýznamnějším netto vývozním trhem Německa; pokud vývoz očistíme o dovozy z USA, představoval podíl Spojených států vysokých 17,53 procenta v roce 2016. Podle stejné metriky představuje pro Česko netto vývoz do Německa 17,71 procenta, což je relace nejvýznamnější pro nás.

Pro hravé typy doporučuji Atlas of Economic Complexity, který zobrazuje tyto vazby interaktivně, a hrát si s ním můžete celé hodiny.

Zjistíte, že auta jsou nejvýznamnější položkou německého (19,5 procenta, v roce 1996 to bylo přitom „jen“ 13,13 procenta), ale i českého (26, 68 procenta; zatímco v roce 1997 pouhých 5,94 procenta) netto vývozu, přičemž v českém případě jsou na druhém místě s 8,91 procenta automobilové díly a součástky, kde jsme v první desítce největších exportérů na světě.

Největším dovozcem automobilových komponentů z Česka je Německo, značná část je nepřímo reexportována v hotových autech nebo agregátech do dalších zemí včetně USA. Je to právě tenhle řetězec, který by v případě na auta cíleně zaměřené americké obchodní politiky vůči Evropě přinesl nejbolestivější ráz až do Česka, a to prostřednictvím poklesu objednávek pro zdejší subdodavatele.

Cílem je především Německo, které jednak dosahuje s USA zdaleka nejvyššího obchodního přebytku, ale je také jasně dominantním vývozcem aut.

Loni sice německé značky vyvezly do Států bezmála půl milionu aut napřímo, ale dávno před Trumpem zainvestovaly do jejich výroby přímo v USA a v Mexiku, kde má velkou továrnu ve městě Puebla VW (koncern vyrábí asi 125 tisíc vozů přímo v USA ve státě Tennessee). Donalda Trumpa údajně pohled na všechny ty vozy německých prémiových značek dráždí nesmírně, ovšem esúvéčka od Mercedesu a BMW jsou vyráběna v Americe, často exkluzivně pro celý svět.

Největší montážním závodem BMW celosvětově je Spartanburg ve státě Jižní Karolína, kde se loni smontovalo 400 tisíc bavoráků, viz modelové portfolio.

Skoro 300 tisíc mercedesů bylo vyrobeno v Alabamě, odkud jsou zejména SUV modelových řad GLE a GLS vyvážena celosvětově. Podle firemních údajů je lokální podíl (včetně sdružení NAFTA, tedy Kanady a Mexika) asi 65 procent, čistě americká přidaná hodnota představuje asi 25 procent (podrobné údaje tady, a tady je pak přehled značek modelů aut ve vzájemném obchodě, aby bylo jasné, že zdaleka nejde o jednosměrnou ulici).

Do toho si ještě připočtěte, že americké závody vyvážejí hodně aut do Číny (270 tisíc), zatímco z Číny do USA jich je exportováno nesrovnatelně méně. Na druhou stranu, nainvestováno mají v Číně hodně - a že čínské úřady dovedou osladit život třeba patriotickými spotřebitelskými bojkoty, o tom nepochybujte.

Jo, obchodní války nejsou ani jednoduché, ani snadno vyhratelné, jak se Donald Trump domnívá. Poraženi budou všichni, někdo méně, my bohužel více.

