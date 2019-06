Česko a Mexiko, podobnost ne zas tak náhodná

Ten jeden komentář, od Lukáše Kovandy, propojuje, co to potenciálně znamená pro Česko, skrze naše postavení v globálním dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu. Takže si to zaslouží pár poznámek.

Zaprvé, Mexiko vyjednalo s USA a Kanadou dohodou o vytvoření Severoamerické zóny volného obchodu NAFTA, která vstoupila v platnost už za Clintona v roce 1994. Hlavní položkou jak v kanadském, tak mexickém vývozu je „automotive“.

Za druhé, NAFTA byla nedávno znovu projednána, přejmenována na USMCA (ve Spojených Státech, v Kanadě se jmenuje CUSMA a v Mexiku T-MEC) a tenhle týden v Kanadě (ve středu) i Mexiku (včera) začal ratifikační proces. To jsme nějak zaregistrovali ještě méně, ale pro kontext je to důležité, protože Mexiko se samozřejmě nemůže tvářit, že se nic nestalo.

Trump uvalil clo na mexické zboží, vyvolal kritiku v obou zemích

Za třetí, USA s ratifikací ještě nezačaly, ale tohle je tvrdá forma nátlaku, protože spojovat otázku imigrace s obchodem je bezprecedentní. Navíc, nejde o Mexičany, ale o lidi z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru. Jaký je proces, najdete tady.

Za čtvrté, v podstatě to chápu tak, že Trump chce po Mexičanech, aby zavřeli svojí jižní hranici, protože mu neuniklo, že Mexiko, s nově dojednanou smlouvou USMCA, kde si Mexičané dali velmi záležet na tom, aby nepoškodili zpracovatelský průmysl, mohou být beneficienty obchodního konfliktu Američanů s Čínou. Tak už ne.

P.S. Pokud máte pocit, že v Evropě nikoho podobné myšlenky nenapadají, pak se ale tragicky mýlíte. V čem spočívá „český národní zájem“, když ne v úsilí, aby nezískaly na váze? Dejte si to trochu do kontextu s tím, co se děje doma a v Evropě – a jestli se vám bude dobře spát, tak mně ne.

Čtěte další komentáře Miroslava Zámečníka