Blbej tejden, ale Babišistán přežije

Věrní voliči možná Andreje Babiše politují, ale my se k nim nepřidáme. To, co ho tíží na hřbetu, si tam naložil zcela sám a dobrovolně. Že je v konfliktu zájmů od první vteřiny, v níž vstoupil do služeb státu, je evidentní, a to zcela bez ohledu na nějaký lex Babiš.

Dělat byznys se státem a přitom spravovat státní majetek je prostě nejen střet zájmů, ale především chucpe, které nepatří do střední Evropy, ale do střední Asie. Že na to teď vydal bruselský úřad bumážku se štemplem, je fajn, ale na středoasijských poměrech v Česku to ještě nic nemění. Uklidit si na svém prahu musíme my sami v této zemi. A to jedině u voleb. Letná na to fakt nestačí.