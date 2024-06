Vláda projedná zvýšení koncesionářských poplatků ještě v červnu. Má se platit i za sledování televize v mobilu

Vláda by se ještě během června měla dostat k projednávání velké mediální novely, která počítá se zvýšením koncesionářských poplatků. V případě České televize se má poplatek zvýšit o patnáct korun. Měsíčně by tedy lidé platili 150 korun. Poplatek za rozhlas se má zvýšit na 55 korun. Dnes je tento koncesionářský poplatek 45 korun.

V podcastu pro sesterský portál Lupa.cz to řekl Filip Rožánek, který na web píše mediální témata. „Během června by se novela příslušných zákonů měla dostat na jednání vlády, první čtení by ve sněmovně mohlo proběhnout tak už v první polovině července. Opozice nemá dost hlasů, aby schválení zákonů zastavila, ale může to vládě zkomplikovat,“ říká Rožánek.

Ministerstvo kultury, které novelu několika zákonu přichystalo, pořád věří, že zákon začne platit od ledna 2025. Pokud se tak nestane, značně by to zkomplikovalo hospodaření České televize i Českého rozhlasu. Obě instituce s navýšením peněz počítají, měly by získat dohromady asi 1,2 miliardy korun.

Novela obsahuje některé kontroverzní body. Počítá třeba s tím, že by nově platily poplatky i domácnosti, které mohou přijímat vysílání po internetu. Takových domácností by mělo být až šest set tisíc. Detaily najdete v podcastu portálu Lupa.cz.