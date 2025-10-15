Menu Zavřít

V den závodu jde o každou sekundu, rozhoduje i perfektní připojení. Proto pražský tým Cato Networks míří do Formule 1 s BWT Alpine

Jana Chuchvalcová
Dnes
Cato Networks a Formule 1
Autor: Cato Networks (publikováno se svolením)

Formule 1 není jen o rychlosti na trati, ale také o rychlosti dat. Pražský vývojový tým izraelské společnosti Cato Networks se proto nyní podílí na vývoji technologie, která pohání jeden z nejmodernějších a nejvíce datově orientovaných sportů na světě. Firma se stává technologickým partnerem týmu Formule 1 BWT Alpine v oblasti bezpečné síťové infrastruktury a její značka se objeví na závodním monopostu A526 i v dalších materiálech týmu.

Platforma SASE (Secure Access Service Edge) od Cato Networks umožní týmu Formule 1 BWT Alpine bezpečné a velmi výkonné připojení, které tým potřebuje. Díky této technologii bude možné analyzovat obrovské množství dat v reálném čase a optimalizovat výkon monopostu i strategii závodu.

„Technologie a inovace jsou jádrem závodění a věříme, že Cato poskytne našemu týmu optimální all-in-one síťovou a bezpečnostní platformu, kterou potřebujeme, protože v den závodu jde o každou sekundu. Sezona 2026 znamená pro Formuli 1 technologický reset a Cato bude hrát klíčovou roli při transformaci IT a nahradí stávající infrastrukturu jednotnou cloudovou platformou pro bezpečné a vysoce výkonné sítě. Očekáváme, že tato změna pomůže jak na trati, tak v celé organizaci,“
říká globální marketingový ředitel týmu BWT Alpine Formule 1 Guy Martin.

Víceleté partnerství mezi Cato Networks a týmem BWT Alpine začne Mistrovstvím světa Formule 1 v roce 2026. Sezona 2026 startuje Velkou cenou v Melbourne ve dnech 6. až 8. března a skončí Velkou cenou v Abú Dhabí od 4. do 6. prosince.

