Okruh jako ze hry Mario Kart. Nedaleko Rijádu má vzniknout dosud nejbláznivější trať F1, připomíná horskou dráhu

Ne, přiložené video níže není upoutávkou na nějakou novou závodní arkádu, kterou si budete moct zahrát na PlayStationu. I když vlastně částečně ano, protože až tato vskutku nevšední závodní trať doopravdy vznikne, bude pochopitelně součástí i oficiální počítačové hry, kterou formule 1 vydává rok co rok.

O čem že je řeč? O chystaném závodním okruhu, jenž má vyrůst v saúdskoarabském městě Qiddiya nedaleko Rijádu a jenž se vymyká snad všemu, co byla královna motorsportu fanouškovi dosud schopna nabídnout. A že toho bylo hodně!

Vzhůru do stometrové výšky

Jen krátce poté, co byly tento týden představeny konkrétnější plány na výstavbu zbrusu nového závodiště na Arabském poloostrově, začalo být všem jasné, že se jedná o naprostý „game changer“, který posune hranice formulového závodění na docela jinou úroveň. Ostatně, posuďte sami.





Okruh vinoucí se městem kolem luxusních hotelů a dalších budov a nacházející se v těsné blízkosti zábavních parků a horské dráhy, která bude zapsána v Guinessově knize rekordů. Něco takového už pár současných dějišť velkých cen F1 nabízí. Qiddiya bude mít všechno dohromady, a k tomu ještě něco navíc. A sice dominantu v podobně uměle vyvýšené první zatáčky, která se bude nacházet celých 108 metrů nad zemí.

„The Blade“, jak se této části přezdívá, má být jednou z vysokorychlostních sekcí tratě čítající jinak 21 zatáček. Za jejím návrhem stojí dříve dvorní architekt okruhů F1 Hermann Tilke, jemuž v případě Qiddiye s projektem pomáhal i bývalý jezdec Alexander Wurz.

O tom, že při designování zbrusu nového okruhu hodili oba pánové veškeré zažité obyčeje daleko za hlavu, svědčí třeba i nevšední tvar tribun pro fanoušky. Standardním kovovým konstrukcím dali „vale“ a nahradili je „vyhlídkovými terasami“.

„Není to jen závodní okruh. Je to vyvrcholení našich snah, aby se Qiddiya stala centrem globálního motorsportu. Naším cílem je poskytnout fanouškům bezkonkurenční zážitek, který jen tak někde neokusí,“ nechal se podle webu Motorsport.com slyšet Abdullah Aldawood, šéf společnosti Qiddiya Investment Company, aniž by upřesnil, kolik bude výstavba tohoto unikátního závodiště stát.

Okruhem to jen začíná

Jak moc se Tilkemu s Wurzem jejich dílo povedlo, by měli formuloví nadšenci mít možnost zjistit ještě před koncem současné dekády. Kdy přesně se tam velká cena formule 1 pojede, je sice v tuto chvíli stále nejasné, alespoň částečnou indicií nicméně může být fakt, že městu Džidda, kde se Grand Prix Saúdské Arábie koná v současnosti (shodou okolností zrovna tento víkend – pozn. red.), končí smlouva v roce 2027. O podobném časovém úseku konec konců hovoří i web ESPN.

Trať v Qiddiye, oficiálně pojmenovaná jako The Speed Park Track, je součástí mnohem širšího zábavního projektu, v rámci kterého má vzniknout de facto celé nové město. To na ploše 334 čtverečních kilometrů nabídne svým návštěvníkům prostřednictvím řady okázalých staveb i atrakcí nespočet sportovních, kulturních i přírodních aktivit.

Projekt jako takový spadá do vládního programu Saudi Vision 2030, pomocí něhož chce toto arabské království přetransformovat svoji ekonomiku, zbavit ji závislosti na ropě a zlepšit životní úroveň zhruba 36 milionů lidí, kteří v něm žijí. Vedle nového hlavního centra kultury a zábavy v podobě Qiddiyy je jeho součástí například i výstavba areálu pro Světovou výstavu EXPO právě v roce 2030, rekreační projekt Amaala na březích Rudého moře, Energetický park krále Salmana či futuristické město Neom.