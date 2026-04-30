Tři trefy do černého. České mmcité ovládlo prestižní Red Dot Design Award, získává ocenění pro Ocus, Highlands a Linfa

Česká značka mmcité, známá svým městským mobiliářem po celém světě, získala letos tři ceny Red Dot Design Award v kategorii Product Design, a obohatila tak svoji dosavadní sbírku těchto trofejí. Mezinárodní porota tentokrát ocenila cyklistický stojan Ocus, stadionovou sedačku Highlands a lavičku Linfa.
Minimalistický Ocus vyniká stejně jako ostatní novinky čistou formou kontinuálně ohýbané ocelové trubky a svým tvarem navazuje na dynamiku pohybu cyklistů. Jeho konstrukce stojí podle designérky Ivety Krmíčkové na precizním poměru průměru trubky a poloměrů jejích ohybů, což umožnilo propojit vizuální čistotu s vysokou stabilitou. Ocus byl zároveň vybrán k prezentaci v Red Dot Design Museum v německém Essenu.
Další oceněný produkt, stadionová sedačka Highlands, vznikla ve spolupráci s architektonickým studiem CHYBIK+KRISTOF a designéry Jitkou Trčkovou a Davidem Karáskem z mmcité pro novou Horáckou arénu v Jihlavě. Její vývoj probíhal v dceřiné společnosti Kovostal a vycházel z inspirace gotickými prvky a symbolem ježka, tradičně spojeným s Jihlavou. Charakteristický trojúhelníkový detail na sedáku a opěradle plní také akustickou funkci, přičemž sedačka byla navržena s ohledem na odolnost, komfort a variabilitu využití v multifunkční hale.
Třetí cenu získala lavička Linfa, na jejímž návrhu se podílela studia AG&P Greenscape a Cattaneo Design. Vyniká subtilní siluetou, která opticky odlehčuje veřejný prostor, zároveň však splňuje vysoké nároky na statickou odolnost a dlouhodobé zatížení. Díky své konstrukci je vhodná pro instalace v parcích, na náměstích i v interiérech veřejných budov.
„Zisk tří ocenění v jednom ročníku vnímáme jako potvrzení dlouhodobé práce našich designérů, konstruktérů i výrobních týmů. Ocenění je pro nás důležité nejen z hlediska prestiže, ale také jako zpětná vazba, že produkty vyvíjené pro veřejný prostor obstojí v mezinárodním srovnání,“ uzavírá majitel mmcité David Karásek.