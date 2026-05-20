Pražské letiště se dočkalo prestižního ocenění za spolupráci s aerolinkami. Nechalo za sebou Larnaku, Vilnius i Glasgow

Celkem 46 nových linek, včetně 24 nových destinací. Dále pak 12 nových leteckých společností, které zde zahájily provoz, a posílení kapacity na více než 55 stávajících linkách. Loňský rok byl pro pražské Letiště Václava Havla v mnohém výjimečný, a zástupci leteckých společností si to povšimli. Podruhé v historii si totiž tento největší vzdušný přístav v Česku vysloužil ocenění Routes Europe Awards, které reflektuje to, jak aerolinky vnímají vzájemnou spolupráci.
Praha zvítězila v kategorii letišť, jež za rok obslouží od pěti do dvaceti milionů pasažérů, když za sebou nechala letiště v Larnace na Kypru, řecké Soluni, litevském Vilniusu a Glasgow ve Skotsku. Zároveň se vůbec poprvé v historii stala i absolutním vítězem ankety, která vedle úrovně spolupráce s dopravci hodnotí i rozvoj leteckých spojení a marketingové aktivity.
„Ve značné konkurenci evropských letišť představují obě získaná ocenění významný úspěch, kterého si nesmírně vážíme. Vnímáme ho jako potvrzení naší dlouhodobě nastavené strategie, která je založena na korektní a otevřené spolupráci s našimi partnery a na aktivním vyhledávání atraktivních obchodních příležitostí v oblasti rozvoje leteckých spojení. Zaměřujeme se přitom nejen na otevírání nových destinací, ale také na navyšování sedačkové kapacity a frekvence letů na stávajících linkách, čímž dlouhodobě posilujeme dostupnost i konkurenceschopnost našeho letiště,“ nechal se slyšet Jiří Vyskoč, výkonný ředitel Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha.