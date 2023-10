O pomoc při budování firem se na Creative Dock obrací podniky z Česka i Blízkého východu. Ten vloni navýšil obrat o 70 procent

Na trhu působí celých 11 let, během nichž si vydobyl zvučné renomé nejen u nás v Česku, ale také různě po světě. Důkazem budiž fakt, že se na něj s žádostí o pomoc při budování nových firem či rozjíždění technologických projektů obrací třeba i podniky sídlící na Blízkém východě. Právě odsud plynulo vloni společnosti Creative Dock na čtyřicet procent všech jejích příjmů, které se ve sledovaném období meziročně navýšily o procent sedmdesát.





„Creative Dock v roce 2022 zaznamenal zatím svůj nejúspěšnější rok, překonali jsme hranici 800 milionů korun,“ nechal se slyšet finanční ředitel pražského startupu Miroslav Esser. „Zejména MENA (Blízký východ a severní Afrika) region jsou státy, které jsou v investování do nových produktů a rozvoje velmi progresivní a vidíme tu velký potenciál, kromě jiných v Saudské Arábii, kde probíhají obrovské investice do rozvoje ekonomiky. Třiašedesát procent obyvatel je mladších třiceti let. A to jsou ti mladí a digitálně zdatní lidé, což je ideální prostředí pro rozvoj digitálních produktů a služeb a pro nás skvělá příležitost. Pracujeme na projektech, které pomáhají běžným obyvatelům Saudské Arábie v jejich dennodenních životech,“ podotkla šéfa Creative Docku Gabriela Teissing.





Mezi největší projekty, na nichž se Esser a Teissing se svými kolegy vloni podíleli, patřily zakázky pro bankovní instituce a pojišťovny, ale tabákový průmysl, telekomunikace či stavební firmy. Z hlediska konkrétních oblastí si pak velmi dobře vedl především segment fintechu, který společnosti zajistil bezmála třetinu všech příjmů.

„Stále si udržujeme dvouciferné tempo růstu a v tomto tempu budeme pokračovat i v letošním roce, kdy plánujeme atakovat miliardu korun,“ doplnil Esser s tím, že ještě významnějším trhem než MENA je pro jeho firmu region DACH, tedy Německo, Rakousko a Švýcarsko. Ten se na loňském obratu podílel hned 45 procenty, zatímco ostatní země přidaly další čtyři a Česko jedenáct.