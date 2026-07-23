Nadace Simony Kijonkové posílá šest milionů mladým vědcům z ČVUT. Podpora podobných programů je investicí do budoucnosti celé země, říká

Šest milionů korun – dosud největší jednorázový dar, jaký Nadace Simony Kijonkové poskytla. Peníze poputují na ČVUT, respektive do tamního grantového programu Interdisciplinary Near Future Challenge (ČVUT INFC), jenž se zaměřuje na spolupráci mladých vědkyň a vědců napříč jednotlivými fakultami této pražské univerzity a jehož cílem je pomoci rozvinout výzkumné projekty, které mají potenciál stát se základem nových výzkumných center, technologických firem nebo získat navazující mezinárodní grantovou podporu.
Kijonkové nadace se stává klíčovým partnerem zmíněného programu, přičemž sama podnikatelka doufá, že tak pomůže vytvořit dostatečně kvalitní prostředí pro to, aby perspektivní vědecké nápady vznikaly a rostly právě v České republice.
„Chceme podporovat mladé lidi, kteří mají odvahu přicházet s novými nápady a měnit je ve skutečné inovace. Česká republika má mimořádně talentované studenty a vědce. Pokud jim vytvoříme kvalitní podmínky a umožníme získávat zkušenosti, budou své znalosti vracet zpět a posouvat českou vědu i ekonomiku. Jsem přesvědčená, že podpora programu ČVUT INFC je investicí do budoucnosti celé země,“ říká Kijonková z pozice zakladatelky nadace.
„Soukromá podpora vědy a výzkumu na vysokých školách je v tuzemských podmínkách stále výjimečná. Jsem velmi rád, že se naším už pátým partnerem v projektu mezioborové spolupráce INFC stává Nadace Simony Kijonkové. Řadí se tak mezi průkopníky spolupráce privátního sektoru a univerzit a pomáhá vzniku špičkových vědeckých výsledků, které v závěru prospějí celé společnosti,“ dodává rektor ČVUT Michal Pěchouček.