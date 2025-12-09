Menu Zavřít

Za lepší zdraví domácích mazlíčků. Český startup VETSTOR hlásí novou investici, se svou skupinou JSK se na ní podílela i podnikatelka Kijonková

Byznys
Tomáš Bohuslav
Dnes
Zakladatelé startupu VETSTOR
Autor: Vetstor
  • Český startup VETSTOR zakladatelů Lucie Brabcové a Nikoly Šafránka obdržel v rámci aktuálního investičního kola rovný jeden milion eur
  • Na investici se mimo jiné podílela skupina JSK Investments manželů Simony a Jaromíra Kijonkových
  • Získané peníze firma, jež propojuje digitální zdravotní dokumentaci zvířat s odborným poradenstvím a nabídkou služeb a produktů pro komplexní péči o mazlíčky, hodlá využít na svůj další rozvoj a chystanou expanzi do zahraničí

Chceme podporovat především takové projekty, které mají nějaký pozitivní společenský dopad. Tak zněla odpověď Simony Kijonkové na jednu z otázek redakce Euro.cz v rámci našeho nedávného rozhovoru, v němž jsme se úspěšné podnikatelky dotazovali mimo jiné na to, na jaké firmy a startupy se svou investiční skupinou JSK Investments hodlá do budoucna cílit. Projekt VETSTOR, za kterým stojí zakladatelé Lucie Brabcová a Nikola Šafránek, zdá se, tyto parametry splňuje, a proto se z její strany jedné takové investice skutečně dočkal.

Společně s Purple Ventures, ZAKA VC, Ondřejem Kaniou a startupovým studiem BUDETO posílá JSK Investments do VESTORU rovný jeden milion eur, tedy v přepočtu zhruba milionů korun. Ty firmě, jež propojuje digitální zdravotní dokumentaci zvířat s odborným poradenstvím a nabídkou služeb a produktů pro komplexní péči o mazlíčky, pomohou v jejím dalším rozvoji.

„Ve VETSTORu se potkává hned několik aspektů, které v investicích hledáme. Zkušený a ambiciózní zakladatelský tým, atraktivní produkt, který se dá dál rozvíjet, a jasně pojmenovaná potřeba na trhu. Péče o zvířata je pro mnoho rodin stejně důležitá jako péče o vlastní zdraví, ale v informacích a komunikaci mezi ordinací veterinářů a domovem je stále velká mezera. VETSTOR ji pomáhá zaplnit a dává smysl jak z pohledu byznysu, tak z pohledu dopadu na každodenní život lidí a jejich zvířecích mazlíčků,“ vysvětluje Kijonková.

Aby veterináři neměli tolik starostí s administrativou

Cílem VETSTORu, jak již bylo nastíněno, je pomoci majitelům zprostředkovat digitální zdravotní dokumentaci svých zvířecích kamarádů, a to prostřednictvím napojení na veterinární kliniky a ordinace. Jeho platforma dokáže přeložit lékařské záznamy do běžného jazyka, připomenout důležité termíny a nabídnout doporučení přizpůsobené potřebám konkrétního zvířete.

Součástí poskytovaných služeb je rovněž odborné poradenství a personalizovaná nabídka veterináři schválených krmiv, doplňků, pojištění a dalších produktů. „Naším cílem je, aby majitelé měli všechny důležité informace o zdraví svého mazlíčka na jednom místě a v jazyce, kterému rozumí, říká z pozice šéfky zmíněného startupu Brabcová. „Zároveň chceme veterinářům uvolnit ruce od administrativy, díky čemuž se mohou soustředit na samotnou péči,“ doplňuje.

Expanze na dohled

Peníze získané v rámci aktuálního investičního kola využijí zakladatelé VETSTORu k rozšíření své platformy o další užitečné funkce, které – jak bývá v dnešní době zvykem – budou založeny na zapojení technologie umělé inteligence. Současně Brabcová a spol. počítají s posílením svého marketingového týmu a do budoucna i s expanzí mimo Česko. Vstup na první zahraniční trhy by se měl odehrát „v nejbližším roce“, přičemž ultimátním cílem je rozšířit vlastní působnost napříč Evropou a potvrdit pozici jednoho z předních hráčů v oblasti pet health tech, hlásají zakladatelé.  

„Investice nám umožní produkt dál rozvíjet a posílit roli prevence v péči o mazlíčky tak, aby se problémy zvířat řešily včas, ne až ve chvíli, kdy už je zle,“ zdůrazňuje Brabcová s tím, že součástí spolupráce se skupinou JSK, kterou Kijonková založila společně se svým manželem Jaromírem, je i sdílení know-how a dalších cenných rad.

„VETSTORu chceme pomoci s nastavením fungujících procesů, logistiky a marketingu, ale i s oblastmi, jako je práce s informacemi, zákaznická zkušenost nebo hledání posil do týmu. Chceme být partnerem, na kterého se může tým obrátit vždy, když bude potřebovat firmu posunout o další krok dál,“ potvrzuje na závěr Kijonková.

