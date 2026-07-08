Na místě bývalých kladenských mrazíren se začne brzy bydlet. YIT zkolaudovala první etapu svého nového rezidenčního projektu

Portti Kladno – tak zní jméno developerského projektu Společnosti YIT Czechia, v rámci něhož vznikne celkem 187 bytů určených pro družstevní bydlení v dojezdové vzdálenosti od Prahy i nedalekého ruzyňského letiště. První etapa, jež zahrnuje mimo jiné dvě budovy s 85 bytovými jednotkami, byla nyní úspěšně zkolaudována. Investorovi, kterým je Bytové družstvo Portti Kladno, budou oba objekty předány ještě v průběhu tohoto léta.
„Kolaudace první etapy představuje významný milník celého projektu Portti Kladno, jenž vzniká na brownfieldu bývalých mrazíren v ulici Ke Stadionu. Těší nás, že jsme zde mohli nabídnout družstevní bydlení jako alternativu k pořízení vlastního bytu, o kterou je mezi lidmi dlouhodobě velký zájem,“ vysvětluje Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Czechia.
Projekt dle jejího názoru potvrzuje, že mimo Prahu existuje velmi silná poptávka po kvalitním a moderním bydlení. Ostatně, i proto YIT od samého začátku plánovalo tento developerský záměr jako dvoufázový. Druhá část inkriminovaného projektu zahrnuje byty o dispozicích od 1+kk do 4+kk a rozloze od 28 do 99 čtverečních metrů. Ke všem náleží balkony, terasy nebo předzahrádky. „Zájemci o pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví mohou aktuálně vybírat z poslední desítky bytů v Portti Kladno II, do nichž se začnou první majitelé stěhovat již koncem roku,“ dodává Bartoňová.