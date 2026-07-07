„Mladší sourozenec“ úspěšného fondu J&T Arch odstartoval s kapitálem 300 milionů eur. První investici oznámí během července

Když koncem dubna spoluzakladatel finanční a investiční skupiny J&T Patrik Tkáč veřejně oznamoval start úpisu J&T Arch II, následovníka stejnojmenného největšího fondu kvalifikovaných investorů (FKI) v česko-slovenském prostoru, představil i jeho ambiciózní cíle. Měl by nabídnout přístup k běžně nedostupným privátním investicím do předních česko-slovenských firem a zároveň přinést pro oblast private equity netypickou flexibilitu. Investoři přitom mohou počítat s pravidelným čtvrtletním oceňováním a možností zpětného odkupu investičních akcií.
Teď FKI J&T Arch II uzavřel první upisovací období, které skončilo 1. července a během něhož získal téměř 300 milionů eur (7,27 miliardy korun). Z toho zhruba 155 milionů (3,75 miliardy korun) představuje kapitál zakladatelských rodin J&T, kdežto zbývající část tvoří prostředky externích investorů.
„Nyní se soustředíme na dokončení první z rozpracovaných investic do ‚dvojky‘, kterou představíme po uzavření transakce v průběhu července. Souběžně pracujeme na dokončení procesu uvedení J&T Arch II na Burzu cenných papírů v Praze,“ říká člen investičního výboru Adam Tomis. Tento vstup by se měl uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku.
Investoři do „mladšího sourozence“ J&T Archu mohli během prvního upisovacího období nakoupit přes J&T Banku a společnost Atlantik finanční trhy korunové nebo eurové růstové třídy investičních akcií, a to v nominální hodnotě 100 korun, respektive 100 eur. Další výzvy k primárnímu úpisu bude fond vyhlašovat v kvartálních cyklech, avšak v závislosti na přítoku kapitálu už může být jejich objem omezen. První ocenění portfolia ke dni 30. září 2026 pak zveřejní ve druhé půlce čtvrtého kvartálu.
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