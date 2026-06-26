KARO Leather navzdory slabšímu trhu zvyšuje ziskovost. Po rekordním prvním kvartálu chystá expanzi do prémiových segmentů i odkup akcií

Karo Leather začínala v polovině 90. let jako malá kožedělná firma, ovšem s ambicí významného růstu. A ten se nyní dostavuje. Tržby podniku za první letošní čtvrtletí dosáhly částky 69,4 milionu korun. To sice znamená, že meziročně zůstaly prakticky beze změny, avšak nutno zdůraznit, že první kvartál nebývá pro celoroční vývoj rozhodující, neboť například vloni vzniklo 79 procent celoročního zisku před zdaněním až mezi druhým a čtvrtým čtvrtletím.
Podstatnější je v tomto ohledu jiný údaj: objem vyrobených a prodaných usní vzrostl o více než desetinu na 272 555 metrů čtverečních. Firma tak prodala více, ale při odlišném produktovém mixu. Právě ten se podle vedení začíná stále výrazněji promítat do ziskovosti, kdy růst táhnou především produkty s vyšší přidanou hodnotou a marží, na které Karo sází už několik let a jež částečně kompenzují slabší poptávku v ekonomických segmentech.
„První čtvrtletí je pro nás tradičně sezónně slabší, přesto jsme dosáhli nejvyšší EBITDA za první kvartál v historii,“ pochvaluje si CFO Karo Leather Jakub Hemerka. „Díky těmto výsledkům potvrzujeme letošní výhled a po schválení konsolidovaného zisku valnou hromadou jsme připraveni v nejbližší době zahájit dříve schválený program zpětného odkupu akcií,“ říká s tím, že zároveň byla zahájena jednání o strategické spolupráci s výrobcem obuvi a sportovního vybavení Alpina, jemuž by firma chtěla dodávat své usně i další služby související s dlouhodobým rozvojem jeho výrobků.
„Je to pro nás významný krok kupředu. Fakt, že má o naše produkty zájem společnost, která obouvá například norskou běžkařskou reprezentaci, je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a naše produkty jsou opravdu kvalitní,“ doplňuje Hemerka pro Euro.cz.
Vyšší růst ve druhé části roku
V rámci již potvrzeného celoročního plánu počítá vedení pro letošek s tržbami mezi 360 až 390 miliony korun. Ukazatel EBITDA by se měl pohybovat v rozmezí 140 až 150 milionů, zatímco čistý zisk může dosáhnout až 70milionové hranice. Už loňský rok přitom firma uzavřela s tržbami okolo 300 milionů korun, provozním ziskem před zdaněním přesahujícím úroveň 112 milionů a čistým ziskem kolem 45 milionů korun. Všechny ukazatele navíc rostly dvouciferně v rozmezí 20 až 50 procent.
Plnění plánu by měly podpořit mimo jiné produktové certifikace nehořlavosti, které Karo dokončilo u všech stupňů, včetně té nejvyšší u čalounických usní. Což jí otevírá cestu do technicky náročnějších segmentů, jakým je například letecký průmysl, kde lze usně použít třeba pro letištní salonky nebo sedadla v samotných letadlech. Zájem v tomto oboru projevilo již několik zákazníků.
„Tento segment není co do objemu velký, ale jsou zde mnohem vyšší marže. Navíc společností, které jsou schopné získat certifikace na nejvyšší úrovni je pouze pár na světě. Díky tomu, že Karo je v globálním měřítku menším dodavatelem, je zde velký prostor pro růst,“ upozorňuje Hemerka.
Od Startu mezi burzovní elitu
Slibné výsledky přicházejí jen několik měsíců po dalším významném kroku ve vývoji firmy. Karo totiž během prvního čtvrtletí dokončilo přesun z trhu Start na hlavní trh pražské burzy (BCPP) coby teprve dvanáctá společnost v historii a následně bylo zařazeno i do indexu PX. Právě tento posun bývá vnímán jako potvrzení, že firma překročila fázi menšího růstového emitenta a stává se zajímavou i pro širší okruh institucionálních investorů. „Díky přestupu na regulovaný trh Prime se Karo otevřelo zahraničním investorům. Mezi její akcionáře se tak zařadil například Goldman Sachs,“ potvrzuje pro Euro.cz šéf BCPP Petr Koblic.
Z pohledu korporátní struktury bude důležité dokončení přechodu na mezinárodní účetní standardy. „Na tom již několik měsíců pracujeme. První kompletní výsledky v IFRS budou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2026,“ prozrazuje naší redakci Hemerka a připomíná, že pokračují i další investiční záměry. Konkrétně ke konci prvního kvartálu Karo proinvestovalo přes 140 milionů korun do rozpracovaných dotačních projektů s cílem posílit environmentální parametry a kvalitu výroby. Jde o výstavbu vlastní fotovoltaické elektrárny, digitalizaci skladového hospodářství, energetické úspory v provozu Boršov a snížení spotřeby vody v obou závodech.
Do další fáze také vstupují vztahy s akcionáři. Valná hromada minulý týden schválila konsolidovaný účetní zisk za rok 2025, čímž se otevřela cesta ke spuštění dříve schváleného programu zpětného odkupu vlastních akcií až do výše 50 procent konsolidovaného zisku za předchozí účetní období, tedy maximálně za 22,5 milionu korun. Podle současných odhadů by do konce letoška mohla z trhu stáhnout přibližně jedno až tři procenta svých akcií.
Tím ale aktuální plány firmy nekončí, v plánu je i další expanze, a to například formou akvizice nejmenované velkoobchodní a distribuční společnosti v Polsku. „To by nás přiblížilo našemu hlavnímu odbytovému trhu, zkrátilo dodací lhůty, snížilo náklady na transport a potenciálně díky lepšímu servisu pro zákazníky i zvýšilo marže. Dále jsme v několika jednání o akvizici výrobce finálního produktu. Tito výrobci jsou již našimi odběrateli, takže máme dobrou představu o jejich přínosu pro skupinu,“ uzavírá Hemerka.