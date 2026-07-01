Verdi fond farem dokončil svoji zatím největší akvizici. Kupuje AGRO Hoštka, překračuje hranici 10 tisíc hektarů a míří do Polabí

Po dokončení této transakce a loňských nákupech spravuje zmíněný fond kvalifikovaných investorů již osm zemědělských podniků, chová přes 4 300 kusů skotu a provozuje pět bioplynových stanic. Celková výměra obhospodařované půdy nově přesahuje 10 tisíc hektarů.
„AGRO Hoštka je přesně typ podniku, který dlouhodobě vyhledáváme. Jde o zdravou a dobře fungující společnost s vyváženou strukturou příjmů, která kombinuje kvalitní rostlinnou a živočišnou výrobu s energetikou. Přebíráme stabilní podnik s velkým potenciálem dalšího rozvoje,“ uvádí výkonný ředitel Verdi fondu farem Václav Štekr s tím, že v plánu jsou investice do jeho modernizace i budoucího růstu.
To potvrzuje dříve avizovanou strategii, že se fond zaměří na kombinaci akvizic s organickým rozvojem vlastních farem. Vloni na podzim se totiž Štekr nechal slyšet, že v plánu na rok 2026 dominují investice do modernizace a rozšiřování stávajících podniků. Konkrétně se mělo jednat o výstavbu moderního kravína pro stovky nových dojných krav, rozšíření kapacity solárních elektráren a další technologické inovace.
Posílení energetiky
Nová součást portfolia Verdi fondu hospodaří na Litoměřicku v Ústeckém kraji a představuje komplexní agrární podnik propojující rostlinnou a živočišnou výrobu s výrobou energie. V rámci rostlinné produkce se zaměřuje na pěstování obilovin, olejnin a kukuřice. Součástí je i chov holštýnského skotu, výkrm býků a bioplynová stanice o výkonu jednoho megawattu doplněná fotovoltaickou elektrárnou.
Akvizice má navíc strategický význam hned v několika směrech. Vedle rozšíření zemědělské výrobní základny výrazně posiluje i energetickou část portfolia. Počet bioplynových stanic ve vlastnictví fondu totiž vzrostl na pět s celkovým instalovaným výkonem přesahujícím pětimegawattovou hranici.
Strategický vstup do Polabí
Odkoupení společnosti AGRO Hoštka znamená, že se fond rozrůstá i geograficky. Nejnovější investice je vůbec první nacházející se mimo západní a východní Čechy. Zároveň platí, že se jedná o oblast, která je považována za jednu z nejúrodnějších v celé republice.
„Tato akvizice potvrzuje naši ambici stát se jedním z předních hráčů českého zemědělství. Vstup do Polabí nám otevírá nové příležitosti a vytváří pevný základ pro další expanzi v regionu,“ hlásí Štekr a dodává, že dlouhodobým cílem je zachovat zemědělskou výrobu na našem území v rukou českých investorů. Současně jde ale i o podporu moderního, ekonomicky udržitelného hospodaření.
„Poslední akvizice potvrzuje, že naše strategie funguje a že má fond kapacitu dále růst a vytvářet atraktivní hodnotu pro investory,“ zdůrazňuje Štekr. Jeho slova potvrzují i výsledky, protože fond od svého vzniku v roce 2022 dosahuje průměrného čistého zhodnocení přibližně 13,5 procenta ročně.