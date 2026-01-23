Michal Strnad přepsal české rekordy. Zbrojní magnát zbohatl o 400 miliard a je třetím nejbohatším člověkem světa do 40 let

Česká zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) má za sebou dlouho očekávané IPO. A její majitel Michal Strnad po dnešním vstupu firmy na amsterdamskou burzu zbohatl o 19,5 miliardy dolarů (více než 400 miliard korun), uvádí Patria.cz s odkazem na agenturu Bloomberg. Zároveň valuace CSG předstihla ČEZ, což by se donedávna zdálo těžko uvěřitelné.
Strnadovo jmění se během jediného dne zvýšilo na 37 miliard dolarů (téměř 765 miliard korun), což jej vystřelilo na první místo žebříčku nejbohatších Čechů. Předběhl tak s výrazným náskokem nejen Renátu Kellnerovou, jejíž majetek nyní podle Bloombergu dosahuje v přepočtu 374 miliard korun, ale i Daniela Křetínského a Karla Komárka. Hodnota jejich bohatství je odhadována na méně než 300 miliard.
Třiatřicetiletý zbrojařský magnát se zároveň posunul na třetí místo nejbohatších lidí světa ve věku do 40 let. Před ním je pouze vnuk zakladatele amerického obchodního řetězce Walmart Lukas Walton s majetkem 49,1 miliardy dolarů a dědic 49procentního podílu Red Bullu Mark Mateschitz, který disponuje jměním ve výši 38,4 miliardy.
Mimořádně úspěšné IPO Strnadovy firmy podpořilo kromě velkého zájmu investorů i načasování emise. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, toto pondělí uzavřel na historickém maximu, v jehož blízkosti se stále drží. Rostou také výdaje na obranu v zemích NATO, přičemž vojenská technika zaznamenává vysokou poptávku zejména v kategoriích, na které se CSG specializuje.
Sám Strnad považuje dnešní vstup GSG na Euronext Amsterdam za historický milník. „Vítáme důvěru, kterou nám projevili investoři,“ cituje českého byznysmena server CNBC. „Stát se veřejně obchodovanou společností dokazuje náš závazek k vysokým standardům transparentnosti, zveřejňování informací a řízení společnosti. Zároveň to posiluje naši schopnost investovat do inovací, rozšiřovat náš globální dosah a naplňovat naši misi být klíčovým dlouhodobým dodavatelem pokročilých obranných a průmyslových řešení pro členské státy NATO a vládní partnery po celém světě,“ dodává předseda představenstva CSG.