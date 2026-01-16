Šonka jako Maverick. Český pilot pomocí manévru „kobra“ odhalil ve dvousetkilometrové rychlosti barvy nové formule 1 od Red Bullu

Nová sezóna, nová pravidla, nový motor, nové auto. A jedno vskutku neobyčejné odhalení, při kterém tuhne krev v žilách. S výraznou českou stopou, sluší se zdůraznit.
Rakouská stáj Red Bull se při představení zbarvení svého nového závodního monopostu formule 1 blýskla něčím, co královna motorsportu ještě neviděla. Plachtu zakrývající vůz RB22 (který však do prvního závodu sezóny dozná ještě razantních změn) odkryl pomocí svého akrobatického speciálu Martin Šonka. Stalo se tak na letišti v Jindřichově Hradci.
Klíčem k celému projektu byl akrobatický prvek zvaný „kobra“, který mohou letečtí nadšenci dobře znát například z kultovního Top Gunu. Šonka musel se svým letounem, jenž byl pro tyto účely opatřen hákem, pomocí něhož piloti při různých příležitostech vlekají třeba reklamní bannery, proletět v extrémně nízké výšce pouhý 1,5 metru nad dráhou. V kritickém momentu pak prudce zvedl příď letadla, čímž odtrhl proudění vzduchu na křídle, načež v daný okamžik držel jeho speciál ve vzduchu jen silný motor.
Akrobatický kousek je o to obdivuhodnější, uváží-li člověk fakt, že se sedmačtyřicetiletý pilot a rodák ze Dvora Králové nad Labem musel ocasní částí svého letounu trefit do malého oka, na které v závěrečné fázi přiblížení vůbec neviděl. To vše navíc při rychlosti zhruba 200 kilometrů v hodině.
Sám Šonka celý manévr přirovnal k situaci, kdy se někdo snaží navléct nit do ucha jehly, ale poslepu. „Klíčem byla precizní koordinace směru, rychlosti a výšky. Pokud bych manévr zahájil jen o dvě až tři desetiny sekundy chybně, hrozil náraz ocasem letadla přímo do vozu F1,“ uvedl úspěšný český akrobat.