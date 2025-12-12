Miliardář Strnad chce z Czechoslovak Group vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Podnikatel a miliardář Michal Strnad, který je majitelem tuzemského výrobce zbraní, munice a vojenské techniky Czechoslovak Group (CSG), chce vybudovat vůbec největší zbrojařskou firmu v Evropě. Ambiciózní plány oznámil v rozhovoru pro agenturu Bloomberg, ve kterém zároveň řekl, že CSG v posledních letech zrychlila růst a zvýšila ziskovost, protože evropské země kvůli válce na Ukrajině zvýšily své vojenské výdaje.
K dalšímu růstu CSG má podle Strnada přispět fakt, že česká společnost má oproti svým konkurentům silně diverzifikovanou výrobu. I přesto bude ale skupina hledat další zajímavé akvizice, a to především v odvětví bezpilotních letounů (dronů).
CSG aktuálně zvažuje rovněž prodej akcií na burze v Amsterdamu za tři miliardy eur (zhruba 73 miliard korun). Pokud by k tomu skutečně došlo, dosáhla by firma tržního ocenění přes 730 miliard korun, což by z ní udělalo vůbec nejhodnotnější českou společnost, jelikož by o pár desítek miliard předstihla aktuálně první ČEZ.
Zajímavé na Strnadově úspěchu je rovněž skutečnost, že ve věku pouhých 33 let jde o vůbec nejmladšího českého miliardáře. Jeho celkové jmění letos podle Bloombergu vzrostlo o 59 procent na 14,6 miliardy dolarů, tedy asi 302 miliard korun.