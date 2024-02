Makro rozšíří síť svých malých obchodů Bonveno. Zatím budou hlavně v Praze

Velkoobchod Makro se nově hodlá víc zaměřit i na maloobchodní zákazníky. Chce výrazně rozšířit síť svých menších prodejen Bonveno. Ty má zatím čtyři a fungují jen v Praze, letos jich ale podle portálu Vitalia hodlá spustit kolem dalších dvaceti.





„Z prvních dotazování zákazníků, které proběhlo koncem minulého roku, je zpětná vazba na prodejny velmi pozitivní,“ řekla pro Vitalii marketingová manažerka Bonveno Česká republika Kristýna Bílková.





„Chceme, aby se u nás zákazník cítil jako doma, aby se k nám vracel rád a dostal ten nejlepší servis. V každém obchodě vás přivítá nápis ‚U Majdy‘ nebo ‚U Vládi‘, podle toho, jak se jmenuje store manager prodejny, aby zákazník získal pocit, že jde právě za Majdou pro čerstvé pečivo nebo pro sobotní snídani,“ dodala.

První malou prodejnu otevřelo Makro loni na Andělu. Do roku 2024 pak síť vstupovala s celkem čtyřmi provozovnami. I další obchody by se měly otevřít v Praze a nejbližším okolí. Do dvou let ale hodlá Makro otevřít prodejny po celé České republice. „Počítáme s tím, že se koncept pohodlného sousedského nakupování rozšíří z Prahy do všech regionů České republiky,“ uvedl Jiří Nehasil, generální ředitel velkoobchodu Makro ČR.