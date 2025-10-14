„Fiat lux!“ Příští ročník mezinárodního Designbloku rozsvítí téma světla. Ten letošní lámal rekordy a přilákal téměř 50 tisíc lidí

Praha se na týden proměnila v hlavní město designu. Největší festival věnovaný architektuře, módě a umění Designblok opět potvrdil svoji pozici svátku kreativity, inovací a vizuální kultury. Jeho sedmadvacátý ročník přilákal rekordních 48 722 návštěvníků, kteří v době od 6. do 12. října zaplnili hlavní výstavní prostory i doprovodné akce po celé Praze. Na konferenci Designblok Talks dorazilo 530 odborníků z řad architektů, designérů či novinářů a představilo se celkem 265 vystavovatelů, z nichž téměř třetina se účastnila poprvé a pětinu tvořily zahraniční značky a designéři..
Hlavní výstavy „Odvaha: Ženy v architektuře, designu a užitém umění“ nebo „Jiří Pelcl: Design je pro mě náboženstvím“ a „Zdeněk Vacek: DARK ’n’ LUSH“ jsou v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze otevřeny až do 2. listopadu 2025. Výstava „Mary McCartney: Striking by Playce“ v Galerii Rudolfinum je přístupná volně rovněž do téhož data.
Cenu veřejnosti, v níž hlasovalo téměř 5,5 tisíce návštěvníků, vyhrál projekt zásobníků na hygienické pomůcky od studentů Fakulty architektury ČVUT. Jde o tři originální schránky na zmíněné pomůcky, kterých už FA ČVUT v rámci boje s menstruační chudobou vyrobila zatím 55 pro další instituce.
„Designblok s tématem ‚Odvaha‘ byl pro mě především manifestací českého designu v kontextu světového dění. Zúčastnilo se ho 265 vystavovatelů, z toho 39 českých výrobců, kteří odvážně vsadili svůj úspěch na spolupráci s designéry. Přijelo doposud nejvíce zahraničních hostů a měli jsme historicky nejvyšší zastoupení vystavovatelů ze střední Evropy, zejména ze Slovenska a Polska. Náš tým uvedl dva nové formáty – konferenci Designblok Talks a pavilon Designblok for Kids – a oba se setkaly s vynikajícím ohlasem odborné i široké veřejnosti,“ zmiňuje ředitelka přehlídky Jana Zielinski a zdůrazňuje, že letošní rekordní návštěvnost potvrzuje, že odvaha a otevřenost novým tématům jsou cestou, kterou chce jít festival dál.
Osmadvacátý ročník Designbloku proběhne od 6. do 11. října 2026 a ponese téma ‚Světlo‘ – symbol poznání, pravdy, naděje a života. Festival se zaměří na vliv a roli designu ve společnosti a na otázku, jak může tvůrčí přístup přispívat k lepšímu světu. Výstavy a diskuse se zaměří na světlo v praktickém i symbolickém smyslu. Hlavní výstava představí svítidla a lampy ze střední Evropy z 80. let, v Národní galerii pak vznikne monumentální světelný objekt od Maxima Velčovského. Chybět nebudou ani novinky předních českých výrobců svítidel, jako jsou Bomma, Lasvit, Rückl či Hagos. Tedy „fiat lux, budiž světlo“.