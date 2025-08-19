Brněnská Zbrojovka mění majitele. Ten slibuje akademii pro děti i nový stadion

Do fotbalového Brna přichází po necelém roce nový investor. Většinovým vlastníkem tamní Zbrojovky se stal zakladatel technologické skupiny Second Foundation Vojtěch Kačena, který kromě kopané podporuje i vzdělávání, cyklistiku a běh na lyžích. Jeho firma má přes 450 zaměstnanců a zaměřuje se na obchodování s energiemi, rozvoj bateriových úložišť, správu obnovitelných zdrojů a poskytování služeb flexibility, přičemž působí v Evropě, USA a Japonsku.
„Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak pro mě byla přirozená volba – díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál. Mým prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti,“ uvádí Kačena s tím, že v dlouhodobém horizontu klub plánuje výstavbu nového stadionu a tréninkového areálu s deseti až patnácti hřišti, šatnami, posilovnami a zdravotním centrem. Projekt by měl být financován z vlastních zdrojů, bez dotací a veřejných peněz.
Dosavadním majoritním vlastníkem klubu FC Zbrojovka Brno byla od loňského září investiční skupina OneCap Jaroslava Havla a Jana Mynáře, která tehdy po dohodě s Regionální hospodářskou komorou Brno započala zhruba devítiměsíční restrukturalizační období. V organizaci bude působit i nadále jako minoritní akcionář s 20procentním podílem. Skupina do Zbrojovky investovala téměř 80 milionů korun, které vynaložila na posílení hráčského kádru, rozvoj mládeže, změnu komunikace s fotbalovou veřejností a rozšíření partnerské základny na současných 60 společností.
Jako generální manažer a předseda představenstva bude klub i nadále řídit Jan Mynář, a to ve spolupráci s novým majitelem. „Od představení našich plánů jsme ve Zbrojovce investovali především do sportovního úseku. Vstup nového investora vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj klubu. Máme ambici dostat se mezi přední týmy první ligy a vybudovat klub, který bude důstojně reprezentovat Brno a celou jižní Moravu,“ uzavírá Mynář.