Za sportovní zájezdy jsou Češi ochotni utratit i 50 tisíc. Láká je Premier League, Pastrňák i závody F1 spojené s exotikou

Když se řekne ,dovolená‘, spousta lidí si v první řadě vybaví pláž, moře a slunce. Najdou se ale i tací, kteří si na místo toho zajedou raději někam takříkajíc vyřvat hlasivky. Zájem o zájezdy za sportem se s covidem rozhodně nikam nevytratil, dle námi oslovených cestovních kanceláří je nyní víceméně stejný jako před několika lety nazpět. Co se ale naopak poslední dobou mění, je popularita jednotlivých sportů.

Ačkoliv je Česko všeobecně známo jako země zaslíbená fotbalu a hokeji, pravdou je, že významnou fanouškovou základnu si zde získávají i docela jiná sportovní odvětví. „Do popředí se dostávají méně známé sporty, jako například šipky ve Velké Británii. Hodně klientů také jezdí za motorsportem, obzvláště formulí 1 – zájezdy za tímto sportem se dají skvěle spojit s exotickým poznáváním nových krajin, jako je například Singapur, Mexiko či Bahrajn,“ vysvětluje redakci Euro.cz Martin Dubeň z cestovní kanceláře Futbaltour.sk.

Ta není jediná, kdo v ,ef jedničkách‘ vidí obrovský potenciál. Podobně se na královnu motorsportu dívají třeba i v Czech Sport Travel. „Snažíme se připravovat nové destinace, kam se klienti sami na dovolenou jen tak nevypraví. Za příklad mohu uvést třeba Katar nebo Saúdskou Arábii. Individuálně bez delegáta však dokážeme nabídnout téměř jakoukoliv příležitost,“ říká zástupce zmíněné společnosti Milan Havíř s tím, že jinak podle něj stále platí, že číslem jedna je právě fotbal.





Kolik jsou Češi za výjezd na prvotřídní kopanou ochotni utratit? „U utkání Premier League se objednávky mohou pohybovat až okolo částek 50 tisíc korun za osobu za zájezd,“ přibližuje. Ladislav Peška ze SLAN Tour souhlasí: „Ceny těchto zájezdů se nejčastěji pohybují v relaci 20 až 50 tisíc, přičemž je v nich zahrnuta letenka, dvě až tři noci v hotelu a vstupenka. Ale jsou pochopitelně i levnější i dražší varianty.“

Místo DAVIS Cupu nově raději na NFL

Velice oblíbenou záležitostí se v posledních letech staly zájezdy na hokejovou NHL do Severní Ameriky. Všechny tři oslovené cestovky je ve svých nabídkách pochopitelně mají, přičemž velkým lákadlem bývají zejména utkání týmu Boston Bruins s hvězdným Davidem Pastrňákem.

Minimálně ještě jednou se ale řada českých hokejových fanoušků do Ameriky vypraví i díky nestárnoucímu Jaromíru Jágrovi, kterému v Pittsburghu, s nímž v devadesátých letech vyhrál dva Stanley Cupy, 18. února slavnostně vyvěsí pod strop své haly dres s číslem 68 na zádech. „Když už jsme u té NHL, tak velmi populární, a to obzvlášť v Česku, je i NFL (americký fotbal), na které máme též klienty,“ dodává Dubeň.

Samozřejmě i v tomto odvětví platí, že zatímco některé sporty na oblibě aktuálně získávají, v případě jiných poptávka naopak klesá. A to z nejrůznějších důvodů. „Velký odliv fanoušků způsobilo například zrušení původních formátů tenisového FED Cupu a DAVIS Cupu,“ míní Peška, podle kterého je nyní méně i příznivců biatlonu: „Zde se projevil ústup výkonnosti současné reprezentace z dříve medailových pozic našich mužů i žen. Jezdit se do ciziny dívat na 45. místa nikdo moc zvědavý není.“

„Ve sportovním světě není žádná sezóna stejná jako ta předešlá – zájem lidí o sporty či konkrétní kluby a sportovce se mění v závislosti na tom, komu se daří, jaké je rozlosování zápasů a podobně,“ doplňuje na to konto Dubeň.

Příliš drahá Paříž?

Samostatnou kapitolou letošního roku je letní olympiáda v Paříži, která se uskuteční v období od 26. července do 11. srpna. Z informací ČTK vyplývá, že Češi o ni mají opravdu zájem, a dokonce ani neváhají si za tento sportovní zážitek připlatit. Hned 75 procent míst, které jsou jim k dispozici v rámci takzvaných VIP balíčků, jež na zdejším trhu prodává společnost IBTravel, je už vyprodaných. Jejich ceny se přitom v průměru pohybují od 80 do 200 tisíc korun. Zástupci cestovek oslovených naší redakcí to nicméně vnímají docela jinak.

„Olympiáda patří mezi nejsledovanější sportovní akce roku, avšak pro mnoho lidí je cenově i časově nedostupná. Řadí se totiž k těm nejdražším sportovním akcím vůbec. Klienty samozřejmě budeme mít i na olympiádě, ale jejich počet nebude zdaleka tak vysoký jako například na MS v hokeji či na blížícím se ME ve fotbale v Německu,“ prozrazuje Dubeň z Futbaltour.sk. A podobného názoru je i Peška. „Olympiáda v Paříži je poměrně drahá záležitost, jednoduché není ani sehnat vstupenky. Masovka to tedy asi nebude,“ myslí si.