Experiment, nebo budoucnost? Toyota spouští futuristické město, kde lidé testují technologie v přímém přenosu

Budoucnost mobility a technologií se nepíše jen v laboratořích či na univerzitách, ale přímo v ulicích nově vznikajících projektů. Jedním z nejambicióznějších je experimentální Woven City neboli „Tkané město“, který oficiálně spustily Toyota Motor Corporation a Woven by Toyota.
Do vizionářské „živé laboratoři budoucnosti“ v japonském Susonu na úpatí hory Fiji se už stěhují první obyvatelé a připojují se i partnerské firmy. Woven City má sloužit jako testovací prostor pro nové technologie, služby i přístupy k mobilitě a stát se jedním z klíčových prvků transformace Toyoty.
Ústřední roli zde hrají dva typy účastníků. Prvním jsou takzvaní Vynálezci, to znamená startupy, podnikatelé, výzkumné instituce či firmy, které zde budou vyvíjet a testovat nové produkty. Tím druhým jsou Tkalci, tedy samotní obyvatelé a návštěvníci. Tím, že budou inovace používat a poskytovat zpětnou vazbu, se stanou klíčovou součástí vývoje. Od září už začalo ve Woven City žít několik zaměstnanců skupiny Toyota s rodinami jako první Tkalci, přičemž se předpokládá, že se v první fázi ubytuje asi 300 obyvatel, běžní návštěvníci se dočkají v roce 2026.
Mezi prvními Vynálezci se jako první umělec do projektu zapojí zpěvák a skladatel Naoto Inti Raymi, který složil hymnu Woven City a vytvořil jeho zvukové logo. Ten povede společnou tvorbu v oblasti zvuku a vnese do projektu novou kreativní dimenzi. Zároveň rozšiřuje skupinu inovátorů na dvacítku.
Woven City rovněž od září spustilo svůj akcelerátorový program s otevřenou výzvou pro Vynálezce, začínající soutěží „Woven City Challenge: Hack the Mobility“. Program vyzývá startupy, podnikatele, univerzity a výzkumné instituce z celého světa, aby předložily nápady pro společnou tvorbu Kakezan, přičemž přihlášky lze podávat do 14. října 2025.