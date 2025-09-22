Auta, která se sama dobíjejí. Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými solárními panely

Mnozí majitelé elektromobilů využívají k nabíjení svého vozu i solární energii, která pochází z fotovoltaických panelů umístěných na jejich nemovitosti, a tudíž za ni neplatí. Díky tomu se mohou výrazně snížit náklady na běžný provoz auta, což alespoň částečně kompenzuje jejich vyšší pořizovací cenu. Několik amerických společností se proto rozhodlo, že možnosti takřka bezplatného dobíjení zkusí ještě podstatně rozšířit, a solární panely nainstalují přímo na samotné vozy.
Zmíněná myšlenka před několika lety podle Wall Street Journal napadla třeba firmu Aptera Motors, jež se rozhodla, že vyvine zcela nový elektromobil pokrytý právě zabudovanými fotovoltaickými panely. Už příští rok chce tedy společnost uvést na trh svůj unikátní vůz, který dokáže jen s pomocí sluneční energie denně ujet 24 až 64 kilometrů. Kromě toho má ale auto samozřejmě k dispozici i klasickou baterii umožňující dojezd až 640 kilometrů.
Ochranné sklo jako u smartphonu
Klíčem k sestrojení auta jezdícího na sluneční energii bylo především vyvinout fotovoltaické panely, které budou oproti těm klasickým podstatně odolnější. Musí totiž bez újmy přežít například náraz odraženého kamínku od jiného vozidla nebo škrábance.
„Třeba jízda po dálnici v krupobití znamená, že do vašeho vozidla mohou narážet tvrdé předměty rychlostí přesahující 160 kilometrů za hodinu. Pro naše solární panely jsme tedy museli vyvinout velmi odolný skleněný povrch,“ uvedl Reed Thurber, vedoucí solárního inženýrství ve společnosti Aptera.
Komplikací pro firmu bylo především to, že její vůz má skutečně specifický design, a solární panely jsou umístěny i z jeho boku, takže musí bez újmy zvládnout rovněž boční nárazy. Situaci nakonec vyřešilo speciální chemicky ošetřené sklo, které je pevné a flexibilní, a podobá se sklům používaným k ochraně displeje na smartphonech.
Ideální výkon třeba v Kalifornii
První verze auta Aptera bude obsahovat panely, které dokáží v maximálním výkonu absorbovat přibližně 700 wattů solární energie. Ideální prostředí pro co nejvyšší efektivitu jsou přitom centra velkých, jižně položených amerických měst, jako je třeba kalifornské Los Angeles či Las Vegas ve státě Nevada.
Kromě slunečného počasí za tím stojí především fakt, že skleněné mrakodrapy odrážejí světlo na téměř celý povrch vozidla. V letních měsících by tedy lidé žijící v daných oblastech mohli jen díky panelům každý den ujet až 64 kilometrů, při menším množství světla pak dojezd klesá na zhruba 24 kilometrů denně.
Důraz na co největší efektivitu s sebou bohužel přináší jistá omezení. Vozidlo má kvůli tomu jen dvě sedadla a navzdory plně uzavřené kabině se technicky jedná o motocykl. I přesto ale elektromobil zrychlí z 0 na 100 kilometrů za hodinu za pouhých 6 sekund, a zvládne vyvinout maximální rychlost 162 kilometrů za hodinu. Jeho cena navíc není nijak zvlášť vysoká, jelikož vůz půjde do prodeje za 40 tisíc dolarů (asi 826 tisíc korun).
Panely lze přidat i ke stávajícím autům
Do vývoje vlastních aut se solárními panely se v poslední době pustily rovněž další americké společnosti. Jednou z nich je třeba kalifornský Telo Trucks, který vyrábí malý elektrický nákladní vůz o výkonu 500 koní, do něhož si mohou uživatelé nechat namontovat právě panely od Aptery. Auto bude v prodeji od příštího roku, přičemž jeho cena začíná na 41 tisících dolarech (zhruba 846 tisíc korun).
„Obdrželi jsme téměř 12 tisíc předobjednávek, a v přibližně každé čtvrté z nich si zákazník vybere verzi se solárními panely, které lze zabudovat do střechy a do krytu korby vozidla za příplatek 1 500 dolarů, respektive 2 700 dolarů. Jejich použití může řidičům poskytnout dodatečný dojezd 24 až 50 kilometrů za den, elektrická baterie pak má celkový dojezd 560 kilometrů,“ řekl generální ředitel Telo Trucks Jason Marks.
S trochu odlišným řešením se chce prosadit společnost DartSolar, jejímž cílem je prodávat solární panely, které lze namontovat na střešní nosič elektromobilů, kde se horizontálně rozloží při zaparkování vozidla. Za přibližně tisíc dolarů (necelých 21 tisíc korun) si lidé budou moci pořídit 500wattový panel, zhruba čtyři tisíce dolarů (asi 82 tisíc korun) má stát panel o výkonu dva tisíce wattů, jež prodlouží dojezd auta až o 32 kilometrů. Podle DartSolaru je přitom výhodou tohoto řešení především jeho nízká cena a také snadná opravitelnost.
Představitelé všech tří společností se každopádně shodují, že solární panely namontované přímo na vozy představují slibnou budoucnost pro celé odvětví elektromobility. Pokud tedy technologie skutečně dokáže snížit provozní náklady a omezit potřebu nabíjení, poptávka po tomto řešení by mohla brzy značně vzrůst.