Chaty a chalupy zažívají nový boom. Rekordní zájem potvrzuje realitní trh i prestižní architektonická soutěž

Touha Čechů utéct alespoň na víkend z města do přírody znovu nabírá na síle. Potvrzuje to nejen realitní trh, ale i svět architektury a designu. Do 11. ročníku ocenění Interiér roku bylo totiž letos přihlášeno hned 37 rekreačních domů, chat a chalup, což organizátoři označují za neobvykle vysoký počet. Zatímco po roce 1989 zájem o víkendové bydlení postupně slábl a po covidovém boomu přišlo další ochlazení, letošní ročník ukázal, že rekreační objekty zažívají novou renesanci. Dokládá to novou potřebu uniknout během krátké chvíle z města a všednosti a přiblížit se přírodě.
A stejný trend potvrzují i data realitního portálu Reas.cz. Jen za první pololetí letošního roku změnilo majitele více než 1 700 chat a chalup v celkové hodnotě přes 5,2 miliardy korun. Oproti stejnému období loňského roku, kdy se prodalo přes 1 200 rekreačních objektů za 3,5 miliardy korun, tak jde o výrazný nárůst. Počet transakcí meziročně vzrostl o 41 procent a zájem se zvýšil ve všech 14 krajích Česka. Celkový objem prodaných rekreačních nemovitostí za prvních šest měsíců tohoto roku se navíc téměř vyrovnal celému roku 2023.
Zároveň se zvyšuje i jejich cena, i když aktuálně pomaleji než na jaře. Průměrná prodejní cena chaty nebo chalupy meziročně stoupla o necelých šest procent zhruba na tři miliony korun, zatímco na jaře byl růst ještě 12procentní. S příchodem letní sezóny se však na trhu objevilo více cenově dostupnějších objektů, které celkový průměr snížily. Vývoj se přitom výrazně liší podle regionů, přičemž největší zdražení zaznamenal Olomoucký kraj, kde ceny vyskočily o 37 procent na průměrných 3,7 milionu korun, následovaný Karlovarským krajem s růstem o 25 procent. Naopak v Jihomoravském kraji ceny meziročně klesly o 15 procent a ve Zlínském o 16 procent.
Největší zájem kupujících směřuje do lokalit, které jsou dobře dostupné z velkých měst a zároveň nabízejí kvalitní zázemí pro celoroční rekreaci. Vedle tradičně nejsilnějšího Středočeského kraje patří mezi nejvyhledávanější oblasti Beskydy, okolí Slapské přehrady, Benešovsko a jižní Čechy. Silnou poptávku si drží Krkonoše a Jizerské hory, kde už se ale průměrné ceny pohybují kolem čtyř milionů korun.
Právě kombinace rostoucí poptávky, vyšších cen a stále kvalitnější architektury ukazuje, že chaty a chalupy už dávno nejsou jen sezónním útočištěm, ale stávají se plnohodnotnou součástí moderního způsobu bydlení. Můžete se o tom koneckonců přesvědčit i v naší fotogalerii jedenácti inspirativních interiérů chat a chalup, které letošní ročník Interiéru roku představil. Dvě z nich, Chalupa v Sadu a Chalupa na Vysočině, byly dokonce i mezi finalisty, zatímco v kategorii Hlasování veřejnosti zvítězila zrekonstruovaná chalupa zpěvačky Martiny Pártlové navržená studiem TEMPUS DESIGN.