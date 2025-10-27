Bezrealitky: Chalupy před rekonstrukcí lze nyní pořídit levněji. Ty kvalitnější naopak zdražily o dalších 300 tisíc

S blížícím se nástupem zimy bere chalupářská sezóna pomalu za své. Ti, kteří žádný takový objekt nemají, ale chtěli by si jej pořídit, jsou vystaveni věčnému dilematu toho, zda potenciální nákup co nejvíce urychlit, nebo se naopak vyplatí ještě chvíli počkat.
Fakta přitom mluví zcela jasně – ceny rekreačních objektů se v současnosti mění ještě rychleji než v uplynulých letech. A zatímco chalupy před rekonstrukcí mají tendenci zlevňovat, ty kvalitnější (kombinace dobrého stavu a lokality) naopak rapidně zdražují. Ve srovnání s loňským rokem jejich ceny stouply o 18 procent, a tak jsou nyní k dostání v průměru za 6,7 milionu korun. Starší objekty vyžadující renovaci stály před sezónou přibližně o polovinu méně, tedy 3,2 milionu. Nyní je však lze sehnat i o 100 tisíc korun levněji.
„Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nabízeno nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ale ve většině případů jsou to právě objekty v horším stavu nebo méně atraktivní lokalitě,“ přibližuje Zdeno Dubnička, šéf digitální realitní služby Bezrealitky, a druhým dechem dodává: „Těch opravdu kvalitních je podobné množství, ale ochota do nich investovat oproti loňsku stoupla. To logicky tlačí na jejich ceny.“
Obdobná situace panuje i na trhu s chatami, ukazují data zmíněné společnosti. „Ceny těch nerekonstruovaných, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezoně zlevnily asi o čtyři procenta a v průměru se nabízí asi za 820 tisíc korun,“ píše se v tiskové zprávě. „Naopak ceny chat v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu (stejně jako před sezónou), v případě těch nejprémiovějších lokalit (oblasti dostupné z Prahy do 30 minut jízdy autem, zejména u Vltavské kaskády) jsou nabídkové ceny chaty klidně na úrovni pražské garsonky,“ dodávají zástupci Bezrealitky.