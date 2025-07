Víkendové ráje na prodej. Češi mění chalupy za byty, zájemci o vlastní bydlení musejí sahat po hotovosti

Ceny českých nemovitostí letí vzhůru. Byty podle ČSOB Indexu bydlení jen za první letošní čtvrtletí zdražily meziročně o celých deset procent, zatímco v případě rodinných domů byl cenový nárůst více než šestiprocentní. To vše v situaci, kdy sazby hypoték klesají, jak ukazuje ČBA Hypomonitor, jen „kosmeticky“, což znamená, že bez dostatečných vlastních úspor na úvěr většina domácností zkrátka a dobře nemá šanci dosáhnout. A právě tato skutečnost nutí lidi hledat nové zdroje financování, třeba prostřednictvím svých chat a chalup.

Potenciál tohoto segmentu je obrovský – alespoň tedy v současné době. V Česku je odhadem přes 400 tisíc rekreačních objektů, takže při průměrné nabídkové ceně, která se podle společnosti Bezrealitky pohybuje kolem 3,2 milionu korun, Češi v tomto typu objektů drží aktuálně majetek za více než 1,2 bilionu. U většiny domácností přitom jde o druhou či třetí nemovitost, kterou aktivně nevyužívají a která se nyní kvůli rostoucí potřebě hotovosti dostává na trh.

Outstream Placeholder

Že je zájem o vlastní bydlení v posledních měsících silný a neklesá, potvrzuje i Martin Novák z Broker Consultingu. Naopak se dle jeho slov od dob covidu poměrně značně snížila poptávka právě po chatách a chalupách, kterých se především mladší generace opět začíná zbavovat.





„Důvodem může být nejen nákup vlastního bydlení, ale také růst cen nemovitostí a úrokových sazeb. Anebo také změna vnímání rekreačního bydlení. Zejména mladí lidé už nechtějí díky současným možnostem jezdit každý víkend na stejné místo, o které se musí starat,“ popisuje aktuální trendy Novák.

Jak prodat za rozumných podmínek?

Jak již bylo nastíněno, prodej chalupy je zcela logickou cestou, jak se k vlastnímu bydlení dostat celkem snadno a rychle zároveň. Průměrná cena rekreačního objektu dnes hypoteticky pokryje více než polovinu nákladů na nákup nemovitosti ve většině regionů, někde dokonce celou částku. A to zejména ve chvíli, kdy majitelé dávají přednost platbě v hotovosti, jež tvoří financování zhruba u poloviny prodejů.

Řada prodávajících proto plánuje spojit letní pobyt na chalupě s přípravou na prodej a realizací prohlídek, přičemž letošní sezona může být poslední reálnou příležitostí, jak prodat za rozumných podmínek. Rychlost bude klíčová, neboť počet nabízených chat a chalup rychle roste a podle dat Bezrealitky se dostává na nejvyšší hodnoty za posledních pět let.

„Kdo bude připraven, může mít štěstí a ještě přes léto prodat. Přes jarní pokles vidíme asi třetinový nárůst zájemců, ale stále se bavíme o malých číslech a rozhodně jde jen o dočasnou vlnu,“ zmiňuje šéf dotčené společnosti Martin Ponzer a podotýká, že ten, kdo tuto vlnu mine, se bude muset smířit se skutečností, že jeho chatě či chalupě začne konkurovat vícero podobných nemovitostí, což samozřejmě znamená tvrdší vyjednávání o ceně.

Rychlost je rozhodující

Nejlepší cestou je dle odborníků začít objekt nabízet v podstatě ihned. I s ohledem na současné, povětšinou příznivé letní počasí. Zhruba u poloviny rekreačních nemovitostí se podle Ponzera první zájemci objeví do týdne.

„U rekreačních nemovitostí se totiž nejde jednoznačně řídit cenovou mapou. Každá chata nabízí jiné možnosti, i když jde o jednu lokalitu. Záleží jen na vyjednávání majitele i zájemce. Prodej rekreačního objektu je práce spíše na měsíce než týdny a vždy musí začít tím hlavním – kalibrací ceny,“ připomíná Ponzer.

Růst cen bytů a rodinných domů se podle něj do segmentu rekreačních nemovitostí promítá nepřímo. Jejich majitelé jsou kolikrát přesvědčeni, že by měli zdražovat i oni, ovšem realita je v současnosti zcela opačná – chat a chalup je na trhu tolik, že musejí jít s cenou dolů: „A o tom, zda člověk nechce příliš, anebo naopak neprodává pod cenou, mu dá vědět jen trh. To znamená počet zájemců a jejich zpětná vazba.“