Čeští Depo Ventures se spřáhli s mistrem světa F1 Rosbergem a zainvestovali do německé platformy s ojetými elektromobily

Jméno Nika Rosberga mají všichni fanoušci motorsportu spjati s tím jezdcem formule 1, který porazil legendárního Lewise Hamiltona a jen pár dní poté, co v sezóně 2016 získal svůj jediný mistrovství titul, oznámil „odchod do důchodu“, respektive z nejprestižnější formulové disciplíny. Málokdo už ale ví, že je to také investor, jenž má dokonce svůj vlastní kapitálový fond.

Jmenuje se jednoduše Rosberg Ventures, přičemž právě tento subjekt nyní ve spolupráci s dalšími investory, včetně českých Depo Ventures, dal dohromady v přepočtu bezmála 100 milionů korun, aby je všichni společně vložili do německé platformy s ojetými elektromobily Cardino, jež si dala za cíl zjednodušit celý jejich nákupně-prodejní proces. „Budoucnost automobilů je elektrická. K tomu potřebujeme udržitelný trh s ojetými vozy. (Zakladatelé) Henrik (Sachs), Lukasz (Pajak) a celý tým Cardino odvádějí se svou platformou průkopnickou práci. Cardino je efektivní a transparentní a nastavuje nové standardy pro celé odvětví. Proto jsem rád, že mohu tuto misi podpořit jako investor,“ nechal se slyšet osmatřicetiletý vítěz 23 velkých cen F1.

Že mají investoři o Cardino v současnosti takový zájem, je zásluhou dobré ekonomické kondice, v níž se tato služba aktuálně nachází. Během prvního letošního čtvrtletí totiž dosáhlo takřka 50procentního mezikvartálního růstu, přičemž jeho roční hrubá hodnota zboží (GMV) dosáhla hranice rovných 100 milionů eur (přibližně 2,5 miliardy korun).

Za onou v korunách takřka 100milionovou investicí stojí především prestižní německý fond Point Nine. Kromě již zmíněných Depo Ventures a Rosberga se ale přidaly také Vinted.com, Bolt, HomeToGo, Dance, HeyJobs nebo Sequoia Capital.

„Vstupovali jsme do Cardina, když mělo ještě hodně malou trakci (prodaných cca 25 aut), ale bylo nám hned jasné, že je to trh, který bude růst velmi rychle a zároveň ještě není obsazen. Navíc na sebe může nabalovat spoustu dalších produktů a služeb, takže potenciál má téměř bezlimitní. Když jsme tohle vše dali dohromady se zakladateli, kteří se vzájemně skvěle doplňují nejen svými zkušenostmi, ale i svými osobnostmi a kompetencemi, byla to jasná volba,“ okomentoval investici Jan Krahulík, partner andělských fondů Depo Ventures, v jehož portfoliu se dotčená platforma nachází.