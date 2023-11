Český startup Mews slaví 5000 zákazníků. Na jeho cloudový systém spoléhají hoteliéři ve Francii i Spojených státech

Na cloudový systém české společnosti Mews spoléhá už 5000 zákazníků. Jen za poslední rok si služba pro správu hotelových rezervací, check-inů a požadavků hostů získala o třetinu více klientů, a to napříč světem. Kromě tuzemska totiž působí také v 85 dalších zemích, včetně Francie a států Severní Ameriky. „Je až neuvěřitelné, jak velkou komunitu pokrokově smýšlejících zákazníků se nám podařilo vytvořit. Ať to jsou rodinné hotely, mezinárodní řetězce, kempy poskytující glamping, či dlouhodobé pronájmy, všichni jsou součástí rodiny Mews,“ komentuje zakladatel Mews Richard Valtr.





Zvyšující se počet zákazníků jde ruku v ruce s dlouhodobým růstem společnosti. Ten ještě více podpořila loňská investice ve výši 185 milionů dolarů, což v přepočtu činí asi 4,2 miliardy korun. V čele investičního kola byla švédská investiční společnost Kinnevik a americká společnost Goldman Sachs Asset Management. Zároveň do Mews poprvé vstoupil také český investor v podobě fondu Orbit Capital.





Původem českou službu aktuálně využívají světové hoteliérské značky, jako jsou Strawberry, edyn, Generator a The Social Hub, i přední inovativní nezávislé hotely, včetně Airelles, Finn Lough, The Dylan Amsterdam a Good Hotel. Celkem klienti Mews od začátku roku přes cloudový systém zprostředkovali platby v hodnotě 3,5 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 85,6 miliardy korun.

Za dobu svého působení pod svá křídla startup přijal sedm dalších společností. Jako poslední koupil personalizovaného průvodce s umělou inteligencí Nomi. Letos si Mews odnes také ocenění v podobě Nejlepšího světového poskytovatele hotelových řešení PMS, a to v rámci soutěže World Travel Tech Awards 2023. „Pokrok, kterého jsme dosáhli, je obrovským důkazem tvrdé práce našeho týmu. A nepochybuji o tom, že příštích několik let bude o to více vzrušujících,“ uzavírá generální ředitel Mews Matt Welle.