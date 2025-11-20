Nejrychleji rostoucí firmou v regionu je znovu český Oddin.gg. V první desítce prestižního žebříčku Deloitte je pět tuzemských společností

České technologické firmy letos znovu potvrdily výjimečnou pozici v regionu střední Evropy. V aktuálním žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE obsadily hned čtrnáct míst, přičemž pět z nich proniklo do první desítky nejrychleji rostoucích společností. Absolutním lídrem se opět stala společnost Oddin.gg, která s růstem provozních výnosů o 4 267 procent (za poslední čtyři roky, pozn. red.) obhájila loňské prvenství. Mezi elitou se umístily také firmy FaceUp Technology, Adam, Patron GO a Malcom Finance.
Silné české zastoupení se promítlo i v doprovodných kategoriích zaměřených na budoucí růst, pozitivní dopad a generativní AI. V rámci Companies to Watch se prosadily projekty Webout You či brněnská DynaNIC. Mezi Impact Stars uspěly Soulmio, VR Life a Flowpay. To díky vlastním AI modelům zrychlujícím financování malých a středních podniků navíc získalo i speciální ocenění AI Value Driver – CE Rocketship Innovations in GenAI.
Vítězný Oddin.gg je lídrem v oblasti e-sportu. Od roku 2018 firma vyrostla v globálně respektovanou platformu pro datové modelování, predikce a interaktivní obsah v e-sportových soutěžích. Její řešení využívají sportsbooky a operátoři po celém světě. Podle šéfů firmy bylo ocenění symbolickým vyvrcholením roku, v němž získala oficiální certifikace v Brazílii i Buenos Aires, výrazně posílila působení v Latinské Americe a zároveň pokračovala v rozvoji svého BetBuilderu i 24/7 eSimulatoru.
„Česká republika letos znovu potvrdila svoji roli technologické velmoci regionu. Je to jasný signál, že český technologický sektor přechází z pozice startupového ekosystému do fáze vyspělých, škálovatelných firem, které obstojí v globální konkurenci,“ uvádí šéfka programu Deloitte Technology Fast 50 v Česku Kateřina Novotná.
Celý region jako celek zažil letos mimořádně vyrovnaný ročník. Nejvíce zástupců v hlavní kategorii mají Česká republika a Polsko, každá země po čtrnácti firmách. Následuje Slovensko s osmi a Chorvatsko se sedmi společnostmi. Průměrný růst firem v hlavní kategorii dosáhl 1 219 procent, přičemž pro vstup do žebříčku bylo potřeba meziročně vyrůst zhruba o 600 procent.