Místo návštěvy banky pár kliknutí v appce. Flowpay je nově přístupné na platformě Storyous, restaurace mohou získat financování až 2,5 milionu

Získat peníze na provozní financování vašeho byznysu není, navzdory nejrůznějším reklamám bank a dalších podobných institucí, jen tak. Alespoň řadí-li se vaše firma spíše k těm menším. Naštěstí se v dnešní době na trhu najdou i tací, kteří si jsou této skutečnosti vědomi a nabízejí pomocnou ruku.

Jednou z takových platforem je například tuzemský fintech Flowpay, který v roce 2021 založili pánové William Jalloul a Daniel Hastík a který vznikl právě pro to, aby umožnil malým a středním podnikům (SME) snazší přístup k potřebnému kapitálu. Díky implementaci umělé inteligence (AI) a inovativnímu způsobu vyhodnocování rizik, stejně jako potenciálu takovýchto firem, mohou na externí financování dosáhnout i ti podnikatelé, kteří by u tradičních bankovních domů nepochodili. Včetně provozovatelů restaurací a dalších gastro podniků.

Ostatně, právě na ty se nyní ve Flowpay rozhodli zaměřit především. Jejich platforma je nyní nově dostupná v aplikaci Storyous, jež byla vytvořena speciálně pro potřeby lokálních gastropodniků. „Kvůli nedostupnosti kapitálu, složitému papírování a zdlouhavým procesům řada firem neroste optimálním tempem. Partnerství se Storyous nám umožňuje jít těmto podnikům naproti a zpřístupnit jim nabídku přímo v aplikacích, na které jsou zvyklí,“ říká k nově oznámené spolupráci Jalloul.





V rukou umělé inteligence

Propojení Flowpay a platformy Storyous umožní gastropodnikům získat na pár kliknutí provozní financování ve výši až 2,5 milionu korun. Záležet ale bude pochopitelně na tom, jaký má daná firma potenciál a jak vypadá její rizikové skóre. To se navíc může v čase měnit.

„AI model každý měsíc reviduje, zda dokáže nabídnout lepší podmínky – ať už nižší úrok, nebo vyšší částku. Maximální doba financování je jeden rok, úvěry je možné získat na jeden, tři, šest nebo dvanáct měsíců,“ píše se v tiskové zprávě společnosti s tím, že sjednání služby probíhá digitálně ve čtyřech základních krocích – od přihlášení přes potvrzení nabídky až po podpis smlouvy. Jakmile je žádost schválena, jsou peníze připsány na žadatelův bankovní účet.

SME jako páteř nejen české ekonomiky

Platforma Storyous obsluhuje v Česku a na Slovensku více než pět tisíc gastropodniků. Těm pomáhá nejen s přijímáním transakcí skrze pokladní a platební řešení, ale i s řízením zásob, potažmo zaměstnanců. A právě platební systémy jsou jedním ze vstupních zdrojů dat, na základě kterých Flowpay následně vyhodnocuje, na jaký provozní úvěr má daný podnik nárok.

„Společně s Danem věříme, že právě takzvaná esemíčka jsou páteří české ekonomiky. A vlastně nejen české, ale i středoevropské,“ vysvětlil před pár lety redakci Euro.cz Jalloul, který v rámci společnosti zastává funkci CEO. „Oba dva jsme velice zcestovalí, přičemž tahle naše zahraniční praxe nám pomohla uvědomit si, jak k těmto podnikům přistupují na Západě a jak se k nim stavíme tady u nás,“ nechal se slyšet.

K založení nového fintechu tehdy Jalloula přiměly vlastní dřívější zkušenosti ze světa financí, kdy za ním chodili zástupci desítek SME firem s tím, že shání a potřebují dodatečné zdroje financování, které jim bankovní domy nechtějí poskytnout.

„Jejich žádosti se tehdy posuzovaly skrze standardní proces – bylo zapotřebí donést několik daňových přiznání, která jsem musel zanalyzovat a následně předat bance. Trvalo to několik měsíců, přičemž stejně nakonec ve většině případů banka řekla, že jim žádné peníze nepůjčí,“ objasnil spoluzakladatel Flowpay a dodal: „Jde o to, že malé a střední podniky svá přiznání optimalizují, nevykazují reálnou hodnotu vlastního byznysu a navíc bývají spjaty s vysokými počátečními investicemi. To jsou všechno faktory, které se bankám moc nezamlouvají.“