Česko má svého prvního „AI starostu“. Občanům Ratiboře na Valašsku bude k dispozici 24/7

Redakce
Dnes
V Ratiboři mají digitálního starostu
V Ratiboři mají digitálního starostu
Vypadá jako starosta, mluví jako starosta, ale starosta to není. Nebo vlastně je. Nebo tak nějak obojí. Malé obci jménem Ratiboř, která má necelé dva tisíce obyvatel a nachází se asi sedm kilometrů severozápadně od Vsetína, rozhodně nejsou moderní technologie cizí. Důkazem budiž novinka, s níž se právě dnes pochlubila místním občanům.

Ti nyní budou moci se svým starostou komunikovat nepřetržitě, tedy v režimu 24/7. Postará se o to jeho „dvojník“, respektive digitální avatar vybavený prvky umělé inteligence, který je schopen plnohodnotné konverzace, a to navíc jak textové, tak mluvené. Za vývojem unikátní technologie stojí zlínská společnost AI Produkce, jež na ní spolupracovala s firmou Digiregion.

„Nejedná se o další z mnoha variant AI chatbotů. Při komunikaci s digitálním dvojníkem skutečného starosty zobrazeném na videopanelu mohou využívat výhod umělé inteligence i ti, kdo nejsou zvyklí používat počítače a chytré telefony, jako třeba senioři,“ přibližuje šéf AI Produkce Martin Gazda.

Systém je propojen se znalostní databází obce a občané Ratiboře se díky němu dozví například aktuální informace o probíhajících opravách i plánovaných investicích. Stejně tak ale mohou s tímto digitálním dvojčetem jejich starosty probírat řadu dalších témat, jež nějakým způsobem souvisí s běžným životem v místě bydliště. Avatar byl navržen tak, aby textovou odpověď vygeneroval do půl vteřiny, zatímco hlasovou reakci zvládne za vteřiny tři. Dvojník se zobrazuje na videopanelu, občané s ním ale mohou komunikovat i prostřednictvím klasického telefonního hovoru.

„Chceme být obcí, která jde s dobou. AI starosta bude občanům k dispozici nepřetržitě, odpoví na běžné dotazy a uvolní nám ruce pro věci, které opravdu vyžadují lidský přístup. Věřím, že Ratiboř tímto krokem ukáže, že i malá obec může být průkopníkem moderních technologií,“ říká jeho skutečný starosta Martin Žabčík.

