Česko má svého prvního „AI starostu“. Občanům Ratiboře na Valašsku bude k dispozici 24/7

Vypadá jako starosta, mluví jako starosta, ale starosta to není. Nebo vlastně je. Nebo tak nějak obojí. Malé obci jménem Ratiboř, která má necelé dva tisíce obyvatel a nachází se asi sedm kilometrů severozápadně od Vsetína, rozhodně nejsou moderní technologie cizí. Důkazem budiž novinka, s níž se právě dnes pochlubila místním občanům.
Ti nyní budou moci se svým starostou komunikovat nepřetržitě, tedy v režimu 24/7. Postará se o to jeho „dvojník“, respektive digitální avatar vybavený prvky umělé inteligence, který je schopen plnohodnotné konverzace, a to navíc jak textové, tak mluvené. Za vývojem unikátní technologie stojí zlínská společnost AI Produkce, jež na ní spolupracovala s firmou Digiregion.
„Nejedná se o další z mnoha variant AI chatbotů. Při komunikaci s digitálním dvojníkem skutečného starosty zobrazeném na videopanelu mohou využívat výhod umělé inteligence i ti, kdo nejsou zvyklí používat počítače a chytré telefony, jako třeba senioři,“ přibližuje šéf AI Produkce Martin Gazda.
Systém je propojen se znalostní databází obce a občané Ratiboře se díky němu dozví například aktuální informace o probíhajících opravách i plánovaných investicích. Stejně tak ale mohou s tímto digitálním dvojčetem jejich starosty probírat řadu dalších témat, jež nějakým způsobem souvisí s běžným životem v místě bydliště. Avatar byl navržen tak, aby textovou odpověď vygeneroval do půl vteřiny, zatímco hlasovou reakci zvládne za vteřiny tři. Dvojník se zobrazuje na videopanelu, občané s ním ale mohou komunikovat i prostřednictvím klasického telefonního hovoru.
„Chceme být obcí, která jde s dobou. AI starosta bude občanům k dispozici nepřetržitě, odpoví na běžné dotazy a uvolní nám ruce pro věci, které opravdu vyžadují lidský přístup. Věřím, že Ratiboř tímto krokem ukáže, že i malá obec může být průkopníkem moderních technologií,“ říká jeho skutečný starosta Martin Žabčík.